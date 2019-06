LIVE Italia-Australia 6-4 pallanuoto femminile | World League 2019 in DIRETTA La rimonta

LIVE Italia-Australia pallanuoto femminile - World League 2019 in DIRETTA : debutto complicato per il Setterosa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Australia, primo incontro per il Setterosa della Super Final della World League di pallanuoto femminile: otto Nazionali, quattro provenienti dall’Europa Cup e quattro dall’Intercontinental Cup, si sfideranno nella piscina magiara di Budapest alla ricerca del primo pass olimpico. La vincitrice del torneo infatti sarà la prima delle dieci che voleranno a Tokyo 2020. Per il ...

LIVE Italia-Olanda 3-1 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA. Azzurre a corrente alternata ma ancora vincente! Bene Sorokaite e Chirichella : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, settimo match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. All’Hong Kong Coliseum si affrontano due fra le più forti squadre al mondo che fra due mesi esatti a Catania si contenderanno il posto a disposizione per l’Olimpiade di Tokyo nel torneo preolimpico. Le olandesi da sempre hanno creasto non pochi problemi alla squadra italiana che deve iniziare a prenderci le ...

Sulla Rai la Coppa Italia batte la Champions. Atalanta-Lazio più seguita di Tottenham-LIVErpool : Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti analizza gli ascolti della finale di Champions League di sabato e di quella di Coppa Italia del 15 maggio. La partita tra Liverpool e Tottenham andata in onda sabato sera sia su Rai 1 che su Sky ha registrato, su entrambe le emittenti, 7 milioni e 200mila spettatori. La finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta ha fatto registrare lo stesso numero di spettatori ma era trasmessa solo su ...

LIVE Italia-Polonia 1-0 - Ottavi Mondiali Under20 2019 in DIRETTA : azzurri a 20' dai quarti di fiinale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per gli Ottavi di finale dei Mondiali Under 20 di calcio. L’Italia arriva agli Ottavi da imbattuta: la squadra di mister Paolo Nicolato ha infatti concluso il girone B in prima posizione, con due vittorie e un pareggio. Gli azzurrini all’esordio hanno battuto 2-1 il Messico, nel secondo match hanno superato 1-0 l’Ecuador ed hanno infine pareggiato 0-0 ...

