Le foto della visita di Trump nel Regno Unito

“Scopri e fotografa il patrimonio geologico della Puglia” : il 6 giugno la premiazione : Avvicinare i giovani alla fotografia stimolando la conoscenza dei siti di interesse geologico (geositi) della regione Puglia: questo l’obiettivo del concorso “Scopri e fotografa il patrimonio geologico della Puglia” che anche quest’anno, per la sua quinta edizione, ha coinvolto gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado pugliesi. Il concorso, organizzato dalla Società italiana di geologia ambientale (Sigea) – Sezione Puglia e ...

Sport & Ambiente : la maglia pre-gara della Juventus della prossima stagione è realizzata con plastica recuperata dagli oceani [foto] : La Juventus ha lanciato la nuova maglia pre-gara per la prossima stagione, realizzata con la plastica raccolta dagli oceani del mondo. La maglia, che sarà indossata dai calciatori durante il riscaldamento, sarà nera e rosa con effetto camouflage ed è stata realizzata in collaborazione con l’organizzazione ambientalista Parley for the Oceans. “Insieme possiamo guidare il cambiamento. Per la maglia pre-gara della Juventus, Adidas ha unito le ...

Vercelli - il deputato Tiramani (Lega) posta fotomontaggio della candidata Pd. I dem : “Sessismo”. E lo sfidante la fa cancellare : Un fotomontaggio postato dal deputato leghista Paolo Tiramani che ritrae la candidata del centrosinistra e sindaca uscente di Vercelli, Maura Forte, fa scoppiare la polemica politica a pochi giorni dal ballottaggio nella città piemontese. Da una parte Forte appare sorridente, truccata e il suo ritratto è sormontato dalla scritta “quello che ti vogliono far credere”, dall’altra la sindaca uscente appare grigia e con la scritta ...

Ponte Morandi - a Genova è il giorno della demolizione delle case di Via Porro. foto : Ponte Morandi, a Genova è il giorno della demolizione delle case di Via Porro. FOTO Al via l'abbattimento del primo palazzo sotto i piloni del viadotto crollato il 14 agosto scorso causando 43 morti. Si procede in modo "meccanico", senza usare esplosivi Parole chiave: ...

Playoff Serie B - è apoteosi Verona : i gialloblu ribaltano il Cittadella e tornano in Serie A - finisce 3-0 [foto] : 1/16 Claudio Martinelli/LaPresse ...

Maltempo - Festa della Repubblica di freddo e maltempo al Sud : disastrose grandinate nel Salento - Sternatia devastata [foto] : E’ una Domenica d’inizio Giugno dal clima estremo sull’Italia: nel giorno della Festa della Repubblica, al Nord è esplosa l’estate con temperature roventi (+34°C a Mantova e Merano, +31°C a Milano, Torino, Modena, Parma, Udine, Reggio Emilia, Pordenone e Piacenza, +30°C a Verona, Padova, Vicenza, Cremona, Lodi e Pavia) ma al Centro/Sud imperversa il maltempo a causa di violenti temporali su gran parte del territorio, e ...

La “fase oscura” della fotosintesi non ha più segreti : svelata la struttura della fosforibulochinasi : Un gruppo di ricerca coordinato da studiosi dell’Università di Bologna è riuscito per la prima volta a determinare la struttura tridimensionale dell’ultimo enzima ancora sconosciuto tra quelli che compongono il ciclo di Calvin-Benson, la “fase oscura” della fotosintesi clorofilliana. L’enzima in questione è la fosforibulochinasi, un elemento fondamentale per la vita delle piante e di tutti gli organismi fotosintetici. Nonostante sia da oltre ...

Mattarella all’Altare della Patria - la parata e le Frecce Tricolori Le foto della giornata : A Roma le celebrazioni del 73esimo anniversario della Festa della RepubblicaIniziate le celebrazioni del 73esimo anniversario della Festa della Repubblica

Vita da fotografo : l’ELMS nel Tempio della Velocità : La seconda prova della European Le Mans Series (ELMS) si è disputata a Monza. Il Tempio della Velocità è la mia gara di casa e quindi la programmazione del weekend è stata facilitata da anni di esperienza sul tracciato brianzolo. Le giornate di venerdì e sabato le ho dedicate alle foto in vari punti della […] L'articolo Vita da fotografo: l’ELMS nel Tempio della Velocità sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Le foto della parata della Festa della Repubblica : Si è tenuta come ogni anno ai Fori Imperiali, alla presenza delle più alte cariche dello Stato, e si è conclusa con il volo delle Frecce Tricolori

Festa della Repubblica Italiana 2019 : le foto della Parata : Si è conclusa la Parata militare per la Festa della Repubblica Italiana 2019, ai Fori Imperiali. Il Presidente Sergio Mattarella ha lasciato il luogo della cerimonia a bordo della Flaminia presidenziale scoperta, insieme al ministro della Difesa Elisabetta Trenta. Come sempre mozzafiato il passaggio delle Frecce Tricolori. L'articolo Festa della Repubblica Italiana 2019: le FOTO della Parata sembra essere il primo su Meteo Web.

Venezia - le foto della nave e del battello dopo l'incidente : Fonte foto: vigili del fuocoVenezia, le foto della nave e del battello dopo l'incidente 1Sezione: Cronache Tag: nave incidente Angelo Scarano I segni sugli scafi della nave e del battello dopo l'urto nel Canale della Giudecca a Venezia Luoghi: Venezia ...

Mattarella all’Altare della Patria - le Frecce Tricolore e la parata foto : Iniziate a Roma le celebrazioni del 73esimo anniversario della Festa della RepubblicaIniziate le celebrazioni del 73esimo anniversario della Festa della Repubblica

Liverpool campione d’Europa per la sesta volta - le immagini della festa [foto e VIDEO] : 1/15 Alfredo Falcone/LaPresse ...