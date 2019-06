Le conseguenze del discorso di Conte sul governo

Cannabis light - i prodotti a rischio e i danni economici : ecco le sei conseguenze della sentenza della Cassazione : Vendere i derivati della Cannabis con “effetto drogante” è reato. A dirlo è la sentenza emessa giovedì dalle sezioni unite penali della Cassazione. Una decisione che è andata a definire l’ambito di applicazione della legge 242 del 2016, quella cioè inerente alla “promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, ma che ha lasciato molti commercianti con diversi punti interrogativi. Secondo il provvedimento ...

Chiaro il risultato del voto - incerte le conseguenze : Chiuse le urne, letti i risultati la domanda che si aggira nei palazzi del potere, come spesso accade in questi casi, è sempre la stessa: e ora, che succede?Il governo attuale continuerà per la sua strada oppure prevarranno le forze centrifughe portando a conclusione l’esperienza giallo verde?Rispondere a queste domande non è facile. Perché se già in politica le certezze sono poche… dopo il ...

Le conseguenze della sconfitta elettorale dentro il Movimento 5 stelle : Quel che è certo è che i gruppi parlamentari del Movimento 5 stelle si apprestano ad affrontare mercoledì un'assemblea completamente diversa dalle ultime che si sono svolte con l'introduzione del Capo politico, pochi interventi critici, 'parlavano in 3 o 4' - viene riferito - poi la replica di Di Maio a conclusione, secondo quanto viene riferito. Mercoledì si rischia, infatti, di arrivare ad un 'processo' sulle cause dell'ultima sconfitta ...

Tutte le conseguenze del braccio di ferro Huawei-Stati Uniti : (Foto: PA Wire/PA Images / IPA) Da una parte ci sono i gruppi statunitensi che con Huawei avrebbero volentieri continuato a farci affari e che, come Alphabet, sono costretti a interrompere i rapporti di fornitura di beni o servizi, che si tratti di chip di vario tipo, altri componenti, licenze o sistemi operativi. E che ora temono perdite, calano in Borsa nel caso siano quotate e magari tagliano stime. Dall’altra c’è la nuova ondata di ...

Le conseguenze del caso Sea Watch sui rapporti tra Salvini e magistrati : “Quel magistrato di Agrigento, Salvini lo vive ormai come un nemico personale” scrive La Stampa. “Colto di sorpresa dalla magistratura – scrive Il Messaggero –, se non altro per i tempi che hanno portato a terra, contro la sua volontà, i migranti della ‘Sea Watch', Matteo Salvini prova a ritoccare per la terza volta il testo del discusso decreto Sicurezza bis. (…) I ritocchi sono parecchi. Ma la bufera continua a infuriare anche, e soprattutto, ...

Google vs Huawei. È iniziata la guerra fredda della tecnologia e le sue conseguenze sono controintuitive : Siamo cresciuti con una rete Internet, e l’eccezione cinese della rete censurata. Diventeremo grandi in un mondo con più Internet, divise, e con la mano pubblica che stringe in un pugno le aziende private

Roberto Giachetti è stato ricoverato in ospedale per le conseguenze del suo sciopero della fame e della sete in favore di Radio Radicale : Roberto Giachetti, deputato del Partito Democratico, è stato ricoverato all’ospedale San Carlo di Nancy di Roma per via dello sciopero della fame e della sete che sta facendo. «In seguito ai controlli clinici e di laboratorio effettuati questa mattina dopo

Autostrade - il tunnel del Gran Sasso verso chiusura : le gravi conseguenze e le colpe della politica : Se la promessa fatta da “Strada dei Parchi”, concessionaria delle Autostrade A24 e A25, dovesse tramutarsi in realtà, il prossimo 19 maggio il tunnel del Gran Sasso sarà chiuso, per l’esattezza verrà interrotta la circolazione in entrambe le direzioni nel tratto fra Assergi e Colledara-San Gabriele. La decisione di chiudere il tunnel del Gran Sasso che si snoda per 10 chilometri sull’autostrada A24, è stata presa dall’ente che gestisce ...

conseguenze della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità : La pronuncia della Corte Costituzionale non è stata in grado di fugare tutti i dubbi di quelli che potremmo definire i ‘controinteressati’ al ricorso presentato dai docenti non abilitati circa l’esclusione di coloro che si trovano nella terza fascia in virtù del possesso di un servizio di 36 mesi. In questo articolo proveremo a spiegare per quale motivo la procedura riservata agli abilitati non corre più nessun tipo di rischio. ...

Ragequittare online in Mortal Kombat 11 avrà delle serie conseguenze : Se avete avuto a che fare con i giochi online conoscete sicuramente il fenomeno del "ragequit", ovvero quando un avversario, in procinto di perdere, abbandona la partita bruscamente il più delle volte arrestando la console o spegnendo il modem. Ebbene, come possiamo vedere anche su Twitter, Ragequittare su Mortal Kombat 11 sarà una pratica scoraggiata dagli sviluppatori, in quanto comporterà una serie di conseguenze.Dunque, in Mortal Kombat 11 ...

Le imprevedibili conseguenze politiche del rogo di Notre Dame : ... che avrebbe dovuto rivolgersi alla Nazione e annunciare nuovi provvedimenti, annuncio di tagli fiscali, ndr , dopo il 'grande dibattito nazionale'' scrive nel mezzo di una cronaca il Corriere della ...

Le conseguenze del ciclone Idai in Mozambico - Save the Children : i bambini “continuano a subire gravi traumi psicologici” : A un mese dalle devastazioni che il ciclone Idai si è lasciato dietro in Mozambico, colpendo circa 1 milione di minori, i bambini continuano a subire gravi traumi psicologici sulla propria pelle e in molti sono costretti a vivere in tende, scuole o insediamenti temporanei, con accesso limitato all’acqua pulita o ai servizi igienici. Questo l’allarme di Save the Children – l’Organizzazione internazionale che da 100 lotta per salvare la vita ...

Le possibili conseguenze della dichiarazione Usa sui Pasdaran iraniani : ... una forza decisamente popolare e vicina al popolo, anche nelle recenti alluvioni,, continuerà a rafforzare questa idea e fare il gioco dei conservatori, nell'ambito della politica interna iraniana, ...