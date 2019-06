Lavoro | Istat | “In aprile disoccupazione giovani sale a 31 | 4% Su di 11mila sia i

Istat : Pil rischia di incidere su Lavoro : 10.33 "La decelerazione dei ritmi produttivi incidere bbe anche sul mercato del lavoro . Nel 2019 si prevede che l'occupazione rimanga sui livelli dell'anno precedente (+0,1%), mentre si registrerebbe un lieve aumento del tasso di disoccupazione (10,8%)". Sono le "prospettive per l'economia italiana" dell' Istat , che rivede in peggioramento le stime di novembre: allora la disoccupazione era data al 10,2%.Nel 2018, 10,6% Nel 2019 è prevista una ...

Posti di Lavoro - Pil in ripresa e più export : cosa ci dicono (veramente) i numeri Istat : A marzo 60 mila occupati in più. Il miglioramento e gli enigmi che restano. A cominciare dall’occupazione che risale mentre la fiducia dei consumatori, per ora, continua a scendere: ormai è ai minimi da due anni

Istat : contratti Lavoro scaduti per 52% : 11.50 Invariate le retribuzioni contrattuali orarie a marzo, rispetto al mese precedente, mentre aumentano dell'1,4% su marzo 2018. Lo comunica l'Istat, precisando che nei primi 3 mesi del 2019 la retribuzione oraria media è cresciuta dell'1,6% rispetto al 1° trimestre 2018. A fine marzo, i contratti in attesa di rinnovo sono 41 e interessano circa 6,5 milioni di lavoratori (il 52,4%). La quota torna a sorpassare il 50%, come non accadeva ...