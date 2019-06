L' Armenia guarda all' Europa Una scelta naturale | solida | razionale

huffingtonpost

(Di martedì 4 giugno 2019) Quasi ventotto anni dopo l’uscita del celeberrimo ″Quarto potere” (1941), che affrontava il tema dell’identità e dell’autocoscienza americane, nell’sovietica fu miracolosamente autorizzata la produzione di un lungometraggio basato su un romanzo del giovane autore Hrant Matevosyan (1935-2002) altrettanto miracolosamente scampato alla censura. Questo film, intitolato ”Noi e le nostre montagne” (1969) e divenuto in seguito un classico per chiunque parli armeno, raccontava la vita nell’sovietica e l’isolamento di un mondo che seguiva le proprie regole non scritte. Negli anni Sessanta, mentre tutto il mondo era travolto da rivoluzioni tecnologiche, culturali e politiche, due pastori nelle montagne d’discutevano pacatamente su quali fossero i Paesi più importanti al mondo, concludendo: ...

