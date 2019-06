L’allarme curcuma non si ferma | un altro prodotto | contenente anche echinacea | ritirato

L’allarme epatite A dovuta alla curcuma si diffonde ulteriormente : ritirati altri integratori [MARCHIO E LOTTO] : Richiamati altri integratori a base di curcuma. L’avviso è stato pubblicato questa mattina sul sito web del Ministero della Salute. Si tratta di curcuma & Piperina, prodotto da Rubigen di Natur-Farma s.r.l, e in particolare del lotto n° 250119 con data di scadenza 01/2022, vendute in unità da 60 grammi. Il richiamo, effettuato in via precauzionale, è solo l’ultimo di una lunga serie. Per avere maggiori informazioni in merito a ...