L’agente che non intervenne durante la strage alla scuola di Parkland è stato arrestato e

Cessione Mario Rui e Hysaj - L’agente : “Il Napoli sa quello che vuole Elsed. Dispiace per Rui - soprattutto per un motivo” : Cessione Mario Rui e Hysaj, l’agente: “Il Napoli sa quello che vuole Elsed. Dispiace per Rui, soprattutto per un motivo” Cessione Mario Rui e Hysaj, l’agente: “Il Napoli sa quello che vuole Elsed. Dispiace per Rui, soprattutto per un motivo”. Mario Giuffredi, agente di Hysaj e Mario Rui, ma anche di Veretout e Di Lorenzo, è intervenuto nel corso de ‘In casa Napoli’, trasmissione in onda ogni ...

Juventus-Sarri - L’agente dell’allenatore atteso a Londra per parlare con il Chelsea : spunta un ostacolo non da poco : L’agente dell’allenatore del Chelsea è atteso a Londra per parlare con il Chelsea, che potrebbe a sua volta chiedere un indennizzo per liberare Sarri Giornata importante quella di oggi per il futuro di Maurizio Sarri, l’agente dell’allenatore toscano infatti partirà alla volta di Londra per parlare con il Chelsea. AFP/LaPresse L’obiettivo è quello di mettere a punto una strategia di uscita che permetterebbe ...

L’agente di Jorginho : “Un professionista non può dire non vado alla Juve perché ho giocato nel Napoli” : A Radio Marte nella trasmissione è intervenuto Joao Santos, agente di Jorginho precisando che è un professionista non un tifoso e un professionista non può dire “non vado alla Juve perché ho giocato nel Napoli” “Jorginho è un professionista, non un tifoso del Napoli, poi quando smetterà di giocare potrà scegliere se andare a guardare una partita del Napoli o della Juve perché sarà diventato solo un tifoso, ma adesso è un ...

Eliana Michelazzo - le prime parole delL’agente di Pamela Prati dopo la confessione : Continua a far parlare di sé Eliana Michelazzo, l’agente di Pamela Prati che nelle scorse ore ha lasciato tutti di stucco confessando che Mark Caltagirone, il presunto promesso sposo della showgrl, non esiste. La Michelazzo, che – non dimentichiamolo – prima di lavorare nella discussa agenzia di cui fa parte anche la Prati è stata corteggiatrice a Uomini e donne, parla per la prima volta sui social dopo le recenti ...

Bologna - Mihajlovic : “perdono L’agente che mi ha chiamato ‘zingaro'” : “Non abbiamo ancora raggiunto la salvezza, mancano due partite e dobbiamo provare a fare sei punti”. Sinisa Mihajlovic presenta così la partita del suo Bologna contro la Lazio. “Domani affronteremo giocatori che possono risolvere la partita in ogni momento – sottolinea in conferenza stampa il 50enne tecnico serbo dei rossoblu – Dopo la vittoria in Coppa probabilmente giocheranno piu’ liberi mentalmente ...

Todibo - L’agente svela : “Il Barcellona vuole cederlo in prestito! Piace molto a Giuntoli che mi…” : Bruno Satin sul futuro di Todibo Bruno Satin, agente del difensore del Barcellona Jean-Claire Todibo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ed ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il futuro del suo assistito. Ecco quanto ha detto: “Todibo? Con il Barcellona ci ho fatto quattro chiacchiere settimana scorsa. O resta con loro o andrà in prestito per giocare 30 partite. Difficile che possa arrivare a Napoli in ...

Calciomercato Inter - Alexis Sanchez rompe con il Manchester United : L’agente lo propone ai nerazzurri : Alexis Sanchez sempre più lontano dal Manchester United: l’agente Fernando Felicevich lo ha proposto all’Inter In estate l’Inter si prepara, sperando nei soldi provenienti dal piazzamento Champions League, ad una possibile rivoluzione del suo pacchetto offensivo. Icardi è già dato per partente da diverso tempo, specialmente dopo la rottura legata alla fascia da capitano. Anche Ivan Perisic però potrebbe lasciare il club ...

Chi è Eliana Michelazzo - L’agente di Pamela Prati : Eliana Michelazzo è l’agente di Pamela Prati, insieme a Pamela Perricciolo, e una delle sue migliori amiche. La manager è stata spesso ospite delle trasmissioni di Barbara D’Urso per difendere la showgirl sarda dall’accusa di aver progettato delle false nozze con Mark Caltagirone. Classe 1979, Eliana è originaria di Roma ed è un volto noto della tv. Nel 2008 infatti è sbarcata a Uomini e Donne, dove ha cercato di conquistare il cuore di ...

Matrimonio Pamela Prati - “L’agente Eliana Michelazzo sul punto di dire tutta la verità : fermata da due telefonate” : Continua a regalare colpi di scena l’affaire Pamela Prati e Mark Caltagirone, con la data delle nozze che si avvicina e le contraddizioni che continuano ad aumentare. “Eliana Michelazzo SUL punto DI CEDERE E RACCONTARE tutta LA VERITA'” Durante l’ultima puntata di Non è la D’Urso, secondo il sito Fanpage, l’agente Eliana Michelazzo sarebbe stata “sul punto di cedere e di dire tutta la verità, fermata in ...