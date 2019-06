Lady Gaga confessa la sua rottura con Christian Carino

Lady Gaga e la fine della storia con Christian Carino : «Questa volta sarà differente» : Lady Gaga e la rottura con Christian CarinoLady Gaga e la rottura con Christian CarinoLady Gaga e la rottura con Christian CarinoLady Gaga e la rottura con Christian CarinoLady Gaga e la rottura con Christian CarinoLady Gaga e la rottura con Christian CarinoLady Gaga e la rottura con Christian CarinoLady Gaga e la rottura con Christian CarinoLady Gaga e la rottura con Christian Carino«L’ultima volta che ho cantato questa canzone avevo un ...

Lady Gaga ha accennato alla fine della storia con Christian Carino per la prima volta : Si erano lasciati lo scorso febbraio The post Lady Gaga ha accennato alla fine della storia con Christian Carino per la prima volta appeared first on News Mtv Italia.

Colpa di Lady Gaga! Bradley Cooper e Irina Shayk non si amano più : Secondo rumors sempre più insistenti la storia d'amore tra l'attore e la top model, nonostante le loro ripetute smentite, sarebbe finita già da mesi e i due starebbero cercando di ritrovare il feeling perduto solo per amore della loro figlioletta, ma non sembrano riuscirci. “E’ solo per la loro figlia di 2 anni che i due continuano a stare insieme, ma l’idillio è finito da mesi”. Lo ha rivelato un insider a Page Six, svelando che l'appassionata ...

Shallow di Lady Gaga avvolta dalla bandiera arcobaleno per il mese dell’orgoglio LGBTQ a Las Vegas (video) : In un momento molto caldo sul fronte delle battaglie per i diritti umani e civili negli Stati Uniti, Shallow di Lady Gaga nella scaletta della residency a Las Vegas è diventata un momento di rivendicazione e orgoglio LGBTQ. Da sempre attivista su questo fronte con la sua Fondazione Born This Way - intitolata come l'omonimo brano che è diventato uno degli inni gay più popolari e suonati nelle manifestazioni a tema - Gaga ha voluto inaugurare ...

Lady Gaga - i post romantici su Instagram di Christian Carino sono rivolti a lei? : Lady Gaga è ufficialmente single, tuttavia alcuni fan della popstar sono convinti che i post pubblicati negli ultimi giorni da Christian Carino su Instagram siano rivolti a lei. Lady Gaga e Christian Carino si sarebbero dovuti sposare, ma hanno deciso di lasciarsi poco tempo prima degli Oscar 2019: Visualizza questo post su Instagram ... Leggi tuttoLady Gaga, i post romantici su Instagram di Christian Carino sono rivolti a ...

Lady Gaga a Las Vegas inaugura a sorpresa la mostra Haus of Gaga : c’è anche il celebre vestito di carne del 2010 : Impegnata nella sua residency, Lady Gaga a Las Vegas ha incontrato il pubblico non solo per i suoi spettacoli. Alla popstar è stata dedicata una mostra, aperta al pubblico da giovedì 30 maggio, che ne celebra la carriera attraverso i suoi costumi più iconici e oggetti memorabili della sua carriera. La mostra si intitola Haus of Gaga ed è ospitata all'MGM Park Theatre di Las Vegas, lo stesso luogo in cui la cantante ha inaugurato qualche mese ...

Ritorno di fiamma tra Lady Gaga e Christian Carino? : Lady Gaga è tornata con il suo ex? Alcuni messaggi apparsi sul profilo instagram di Christian Carino, fanno credere che i due ci sarebbe un vero e proprio Ritorno di fiamma. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete e su i social, ci sarebbe un Ritorno di fiamma fra Lady Gaga e Christian Carino. I due sono stati legati da un profondo sentimento fino a quando, senza una ragione ben specifica, hanno interrotto la loro relazione ad ...

A Las Vegas c’è il primo negozio ufficiale di Lady Gaga - : Carlo Lanna A Las Vegas il prossimo 30 maggio verrà inaugurato l'Haus of Gaga, il primo negozio ufficiale fondato da Lady Gaga Il 2019 è un anno memorabile per Lady Gaga. Dopo il grande successo ottenuto grazie al film "A Star is Born", si aprono nuove prospettive per la regina del pop. Come è trapelato sul profilo Twitter ufficiale dell’artista, a Las Vegas, verrà presto inaugurato l’Haus of Gaga. Si tratta di un negozio fondato ...

Il nuovo album di Rihanna - il duetto con Lady Gaga - il titolo misterioso : la popstar alza il sipario su #R9 : Il nuovo album di Rihanna non ha ancora un titolo ufficiale, ma visto che la sigla #R9 ormai la perseguita da anni - ovvero da quando il pubblico ha iniziato ad inseguirla chiedendole senza sosta novità sul prossimo disco di inediti - non è detto che non sarà proprio quella, alla fine, a dare il nome alla nuova era discografica. La popstar barbadiana, che ha appena annunciato la nascita del suo marchio di lusso FENTY con cui entrerà nella ...

Salute : la mamma di Lady Gaga tra le nuove ambsciatrici Oms : C’è anche la mamma di Lady Gaga, Cynthia Germanotta, fra le quattro nuove ambasciatrici ‘di buona volontà’ annunciate dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel suo discorso di apertura della 72.esima Assemblea mondiale della Salute oggi a Ginevra. Oltre alla signora Germanotta, presidente della Fondazione ‘Born This Way’, creata insieme alla figlia, e che ...

Alabama - Lady Gaga contro legge antiaborto : “E’ un oltraggio” : Dopo Alyssa Milano e Milla Jovovich, anche Lady Gaga prende posizione contro l'approvazione della legge anti-aborto nello stato dell`Alabama, negli Stati Uniti. Su Twitter spiega: "È un oltraggio vietare l`aborto in Alabama, ed è ancor più atroce il fatto che esclude coloro che sono state violentate o che stanno vivendo un incesto consensuale o meno". "C'è anche una pena più dura per i medici che eseguono queste operazioni che per la maggior ...

Lady Gaga contro la legge sull’aborto dell’Alabama oscurantista e retrograda : “Una farsa : medici puniti più degli stupratori” : Dopo l'approvazione di una legge che abolisce l'aborto nello stato dell'Alabama, negli Stati Uniti, impedendo l'interruzione della gravidanza in tutti i casi tranne che vi sia pericolo di vita per la madre, anche Lady Gaga si è schierata con le tante donne scese in piazza per protestare contro una norma oscurantista e lesiva dei diritti umani. La legge che criminalizza qualsiasi tipo di interruzione di gravidanza, anche quando essa è frutto ...

A sorpresa Darren Criss canta Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper in un bar suonando il piano (video) : Ritrovarsi in un locale notturno di New York mentre appare Adele in compagnia di Jennifer Lawrence o in cui Bruce Springsteen improvvisa uno show in un bar deve essere una di quelle esperienze per cui ci si sente fortunati, almeno per una sera. E deve essere successo lo stesso a chi, magari fan delle sue serie tv, si è ritrovato ad assistere ad una performance inattesa di Darren Criss. È quello che è accaduto domenica scorsa al Tramp Stamp ...

Madonna e Lady Gaga mai nemiche? L’ultima versione sulla faida tra le “italian girls” del pop è la negazione : Evidentemente tutto quel che abbiamo visto in questi anni l'abbiamo sognato o frainteso, perché pare che la faida tra Madonna e Lady Gaga non ci sia mai stata. Parlando a British Vogue per il numero che le dedica la copertina, in vista dell'uscita del nuovo album Madame X in arrivo il 14 giugno, Madonna nega di aver mai visto in Lady Gaga una nemica. La sua erede più prossima al titolo di Regina del Pop non sarebbe affatto una persona ...