La serie TV di Halo punta ad essere come Game of Thrones ma senza alcun incesto

eurogamer

(Di martedì 4 giugno 2019) Uno show televisivo diè in lavorazione con Pablo Schreiber (Orange is the New Black) nei panni di Master Chief. Microsoft ha grosse ambizioni per questo spettacolo e Kiki Wolfkill di 343 Industries ha recentemente dichiarato che lo show diadsimile aofin qualche modo, riportaspot.Wolfkill ha sottolineato nell'ultimo episodio del podcast AIASMaker's Notebook che,of, laè immersa nella politica."Gran parte del background diè una sorta di dramma politico, è qualcosa che viene toccato in modo molto leggero nei giochi e si vede di più ini degli altri medium", ha detto. Leggi altro...

Eurogamer_it : #Halo: la serie TV ha come obiettivo essere come #GameofThrones, ma senza incesto. - croanastears : RT @madrockworld: Tra cui canzoni originali create dai cantanti della serie come Halo-haley james scott (bethany joy lenz) No good, I wish… - brayzen96 : RT @madrockworld: Tra cui canzoni originali create dai cantanti della serie come Halo-haley james scott (bethany joy lenz) No good, I wish… -