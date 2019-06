La Regione stanzia 2 | 4 milioni di euro per Scicli

Minnucci : 240 milioni stanziati da Regione dimostrano impegno Zingaretti verso cittadini : Roma – “Il contributo di 240 milioni di euro stanziato questa mattina dalla giunta Zingaretti rappresenta un atto fondamentale utile a migliorare il trasporto pubblico di Roma che, come dimostrato anche dalle perenni chiusure delle fermate di Barberini e Repubblica, sta vivendo un periodo piuttosto nero. Il contributo della Regione Lazio, testimonia il grande impegno che il Presidente Zingaretti ha sempre garantito a favore dei ...

Maltempo : Regione Lazio stanzia 2 milioni per il ripascimento delle coste : E’ stata pubblicata oggi dalla Regione Lazio la determina relativa ai finanziamenti concessi a favore dei Comuni di Montalto di Castro, Santa Marinella, Latina, Sabaudia, Terracina, Fondi e del X municipio di Roma Capitale per l’immediato avvio di opere di ripascimento urgenti: stanziati oltre 2 milioni di euro. Le risorse messe a disposizione delle amministrazioni locali rientrano nel programma triennale per la difesa e la ...

Napoli - ospedale Incurabili : la Regione stanzia 80 milioni : La Giunta Regionale, nella seduta di oggi, ha programmato la dotazione finanziaria di 80 milioni di euro a favore del 'Programma di consolidamento e restauro del Presidio Ospedaliero 'Santa Maria del ...

Napoli - ospedale Incurabili : la Regione stanzia 80 milioni : La Giunta Regionale, nella seduta di oggi, ha programmato la dotazione finanziaria di 80 milioni di euro a favore del "Programma di consolidamento e restauro del Presidio Ospedaliero...

La voce della Politica Regione - stanziati 554 mila euro per progetti del Terzo settore : Tra le aree prioritarie di intervento, inserite nell'atto di indirizzo ministeriale, troviamo espliciti riferimenti al contrasto dei fenomeni sociali del caporalato, della ludopatia, della violenza di ...

Agricoltura : Regione stanzia 3 - 5 mln per formazione imprenditori siciliani : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) - Quasi tre milioni e mezzo di euro per 70 progetti per la formazione e l’aggiornamento professionale degli imprenditori agricoli siciliani e del tessuto imprenditoriale delle aree rurali. L'assessorato regionale all'Agricoltura ha pubblicato la graduatoria definitiva de

Agrigento : frana Porto Empedocle - Regione stanzia 300mila euro (2) : (AdnKronos) - Per il consolidamento dell'intero costone roccioso che sovrasta la via Lincoln, lungo circa due chilometri, il Comune empedoclino aveva elaborato già nel 2007 un progetto esecutivo. Adesso - come si è deciso durante la riunione alla quale hanno preso parte anche i responsabili dei dipa