La NASA punta ad un allunaggio espresso | “Vicini alla risoluzione di tanti misteri

meteoweb.eu

(Di martedì 4 giugno 2019) Dopo anni di attesaad. Nel programma Artemis l’agenzia governativa ha selezionato tre servizi commerciali di landing per payload di scienza e tecnologia. I fornitori commerciali recapiteranno dal 2020 sulla Luna carichi utili per ricerche scientifiche e per prove generali di tecnologie avanzate. I payload giocheranno d’anticipo in attesa dell’allunaggio degli astronauti fissato al 2024. “L’America torneràLuna per la prima volta dopo decenni” ha commentato l’amministratore della Nasa Jim Bridenstine “investire nei servizi di atterraggio commerciale è un altro passo per costruire un’economia dello Spazio oltre l’orbita terrestre bassa, in attesa dell’arrivo degli astronauti fra 5 anni”‎. Entro la fine dell’estate – spiega Global Science – la Nasa associerà i payload ai voli. I prescelti, con più di 75 milioni di dollari di ...