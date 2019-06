La mia amica è cornuta | glielo dico?

Marco Carta - l'arresto ostacolato dai fan. E lui si è difeso : «È stata la mia amica» : Sono da poco passate le otto e mezza di venerdì sera quando, chiamata dal servizio di sicurezza, la polizia municipale arriva alla Rinascente. Ma bloccare Marco Carta, 34 anni, imputato per...

Scuola - Fioramonti al Cnr : ‘Creare un’economia più amica dell’ambiente’ : Il viceministro dell’istruzione Lorenzo Fioramonti, presente ad Ancona, in occasione del convegno “Curiosità per un futuro di conoscenza”, ha dichiarato: ‘La Scuola è un laboratorio di informazione che deve creare cultura, formare ragazzi non solo reattivi di fronte al mercato del lavoro ma nuove generazioni pronte a cambiare e a migliorare il mercato del lavoro’. Fioramonti ha aggiunto che lo sviluppo sostenibile è ...

Vicenza - i messaggi della 15enne stuprata e drogata : Eri mia amica e mi hai veduta per la coca : Sono stati resi noti i messaggi scambiati dalla 15enne di Vicenza, stuprata e drogata lo scorso ottobre, e Elisa F, una delle indagate, che avrebbe approfittato delle sue debolezze per "venderla in cambio della coca" facendola violentare da due uomini marocchini: "Sapevi che mi facevi male. Stavo morendo dal male. Non eravamo amiche?".

Ludovica Nasti - da “L’amica geniale” a “Un posto al sole” : “La mia famiglia è pazza di gioia” : “Da oggi ho una nuova amica, dall’aspetto sembra geniale. Che dite le facciamo un’accoglienza calorosa?”. Così Patrizio Rispo, il Raffaele di “Un posto al sole“, ha annunciato su Instagram l’arrivo di Ludovica Nasti nel cast della storica soap opera di Rai 3. L’attrice 12enne, diventata popolare per aver interpretato il ruolo di Lila nella fiction di Rai 1 “L’amica geniale“, ispirata all’omonimo ...

'Vi racconto la mia amica Imane Fadil e la sua malattia cominciò a stare male dopo una cena' : Il volto di Imane, con i lunghi capelli che le incorniciano il viso e le mani giunte come in preghiera, lo tiene sempre con sè, impresso sullo schermo del suo telefonino. Imane Fadil , l'ex modella ...

"Vi racconto la mia amica Imane Fadil e la sua malattia : cominciò a stare male dopo una cena" : John Pisano è l'uomo che ha ospitato l'ex modella Fadil, teste nel processo Ruby. "Lei si sentiva addosso lo stigma delle cene eleganti di Arcore"

«La mia amica Giovanna - annientata e schiacciata dal marito» : Quando frequentava il liceo, ad Aosta, Giovanna era un vulcano: piena di idee, di iniziative, di vita. Quando Bruna la rivide, tanti anni dopo, per caso, a Milano, davanti a una palestra dove, scoprirono, i loro figli facevano judo, la sorpresa fu immensa. E pure la gioia lo era: anche se si erano perse per un bel po’ di tempo, erano sempre state affiatate, e quando si incontrarono, sembrò quasi che si fossero lasciate il giorno prima. ...