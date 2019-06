La KBS del Maestro Di Pardo Sbalordisce al Rimini Wellness

abruzzo24ore.tv

(Di martedì 4 giugno 2019)- IlFrancesco Diha portato i suoi ragazzi del KBS Team alper fare esperienza, ma questi hanno strabiliato pubblico ed addetti ai lavori conquistando ben tre ori e due argenti. Leader del gruppo Attilio Cionni che è stato incoronato campione Italiano della WTKA categoria cadetti -70Kg light, ma che vince anche il prestigioso torneo Bad Boys. Ottima prestazione anche per le due ragazze del team con Veronica Grana incoronata campionessa italiana k1 -50Kg light juniores e Maria Gentile argento tra i cadetti donne categoria low kick +65. Buona la gara di Antonio Micarelli che nella durissima categoria del k1 a contatto pieno -67Kg strappa un argento meritatissimo. Menzione d'onore al bravo, ma sfortunato Garrapetta che perde solo ai punti il suo torneo Bad Boys. Fin qui la cronaca di una gara, ma dietro a questi risultati c'è ...

