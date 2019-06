La Juventus è coerente con Sarri Il suo personaggio era costruito a tavolino

ilnapolista

(Di martedì 4 giugno 2019) Mauriziofa bene ad accettare di allenare la. La possibile scelta di sedersi sulla panchina dei bianconeri, che sembra concretizzarsi in queste ore, èe non fa una piega rispetto a quanto fatto e detto dal tecnico metà partenopeo, metà toscano. È un professionista del calcio, nient’altro. Nell’epoca delle ideologie deboli,rappresenta il perfetto prototipo del leader post ideologico. “Il prossimo contratto? Voglio arricchirmi” aveva detto quando era ancora a Napoli. Poi ha vestito i panni del novello Che Guevara da Bagnoli, l’uomo contro il palazzo in procinto di fare la rivoluzione con i suoi 11 in campo, il dito medio alzato dal bus ai tifosi juventini, il “democristiano” dato a Roberto Mancini, la tuta indossata contro gli allenatori in giacca e cravatta. Tutte fesserie. Parole studiate aper costruire consenso intorno al suo nome e ...

