La guerra dei dazi ci riporta al Medioevo

huffingtonpost

(Di martedì 4 giugno 2019) Una parola che pareva scomparsa, o almeno in via di sparizione, è tornata di prepotente attualità. È il sostantivo “o”, derivato dal latino medievale datio che significava “l’atto di dare”.Nello schema frammentato di quel periodo della storia europea, icostituivano una delle principali tasse che il potere incassava senza alcun costo: si esigeva, infatti, un pagamento per autorizzare il semplice transito di una merce.Più recentemente isi sono trasformati in strumenti per regolare il mercato interno, gravando per esempio il costo delle merci prodotte all’estero al fine di tutelare la produzione nazionale, e sono divenuti parte importante negli accordi tra Stati.Durante il periodo mercantilista questo strumento cominciò a essere usato in modo ambiguo. Le potenze europee neo-industrializzate alzavano ...

lucianonobili : A #Cartabianca non si parla del tracollo del #M5S né della resa dei conti per far fuori #DiMaio: va in onda, invece… - ItalianAirForce : #2Giugno #FestaDellaRepubblica Via dei #ForiImperiali, sfilano le bandiere di guerra delle #ForzeArmate. In foto l… - matteosalvinimi : Avevamo promesso guerra senza quartiere alla mafia e, dopo aver potenziato l’Agenzia dei beni confiscati e sequestr… -