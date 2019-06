La forza del silenzio di Salvatore Esposito – Mostra fotografica e presentazione del

Apple si rinnova alla WWDC 2019 con iOS 13 - il tramonto di iTunes - la cura della batteria e il rafforzamento della privacy : L’attesa conferenza mondiale degli sviluppatori Apple avviata ieri sera a San Jose, in California, ha mantenuto le promesse. Nella conferenza di apertura sono state annunciate tutte le novità che interessano al grande pubblico. Fra conferme e sorprese, ce ne sono tantissime. Come anticipato, era scontato l’arrivo del nuovo sistema operativo Mobile iOS 13, con la Dark Mode, ma anche con un paio di chicche sul fronte della gestione ...

Spari al Vomero - prova di forza del figlio minorenne di un boss : Un gesto di sfida, un modo per mostrare i muscoli, almeno nell?ottica distorta di chi decide di impugnare un?arma per riempire il proprio sabato notte. Un atto dimostrativo che...

Danilo - lasciale andare quelle lacrime! L’emozione di Petrucci : lavoro e forza di volontà premiate sul podio del Mugello : Danilo Petrucci trionfa al Mugello: domenica speciale al Gp d’Italia. Le lacrime di commozione del ternano della Ducati Prima vittoria in carriera per Danilo Petrucci: il ternano della Ducati ha trionfato oggi al Mugello, dell’appuntamento più importante della stagione per gli italiani. Costanza e impegno hanno premiato il pilota della Ducati, che ha dato una risposta al team in un periodo nel quale si è tanto parlato del suo ...

Pd - Calenda vs Aprile : ‘Alleanze? Col M5s una iattura. Puntiamo ai delusi di forza Italia’. Ma voi sareste di sinistra?’ : “Un’alleanza col M5s? Sarebbe una iattura per il Pd e per l’Italia. Puntiamo ai moderati, tra cui i delusi di Forza Italia”. A dirlo, ospite di Giovanni Floris a Otto e mezzo, su La7, è Carlo Calenda, neo eurodeputato di Pd-Siamo europei. “D’Alema e Bersani erano una parte irrilevante del partito, non contavano nulla” ha aggiunto anche l’ex ministro dello Sviluppo economico. A quel punto, la ...

forza Italia - la crisi porta Berlusconi alla svolta storica : “Congresso entro fine anno - noi spina dorsale del centrodestra” : Basta con le risse sulle agenzie di stampa e niente direttorio o simili, ma la crisi più profonda di Forza Italia porta Silvio Berlusconi a una scelta storica per il partito che fondò 25 anni fa: un congresso da organizzare entro la fine dell’anno. Il leader è e resta lui, specie dopo il rinnovato bagno di voti alle Europee che lo porterà tra Bruxelles e Strasburgo. “Continuerò a guidare il movimento che ho fondato con l’energia e la ...

Il look di Serena Williams al Roland Garros è un inno alla forza delle donne : Gli outfit di Serena Williams l’hanno resa icona di stile, e anche nel corso del Roland Garros, non ha lasciato nulla al caso. La nota tennista ha sfoggiato un abito bianco e nero che portava impresse quattro parole: madre, campionessa, regina, dea. La scelta è volta a celebrare le donne e il loro potere, oltreché una risposta tardiva alle polemiche generate lo scorso anno, durante lo stesso torneo. Aveva fatto discutere ...

Clima - l’appello dal segretario dell’ONU : ”i nostri soldi non devono rafforzare uragani e siccità” : ”Dobbiamo tassare l’inquinamento, non la popolazione, e porre fine alle sovvenzioni ai combustibili fossili”. Queste le parole del segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, durante la riunione dell’R20 che si è tenuta a Vienna. Dove la coalizione fondata nel 2011 dal governatore della California, Arnold Schwarzenegger, con il sostegno dell’ONU, riunisce governi regionali, imprese private, ong, ...

Il significato de “L’infinito” - la poesia di Leopardi che parla della forza dell’immaginazione : Nel 1819, mentre passeggia sul monte Tabor a Recanati, Giacomo Leopardi compose "L'infinito", una delle liriche più famose della letteratura italiana che oggi compie 200 anni. Nello Zibaldone, il Sommo ci spiegò la sua visione dietro i versi: dove il nostro sguardo non arriva, può farlo quello interiore. Così "L'infinito" è un inno alla forza dell'immaginazione.Continua a leggere

Ascesa e caduta del "Moro". Il più grande degli Sforza - : Matteo Sacchi Carlo Maria Lomartire, nel secondo capitolo della sua trilogia, racconta la Milano di Leonardo Poche famiglie hanno influenzato la storia dell'Italia, tra la fine del Trecento e l'inizio del Cinquecento come hanno fatto gli Sforza. Questo potentissimo casato ha un'origine tutt'altro che nobiliare. All'inizio di una delle più folgoranti ascese familiari del rinascimento c'era un ragazzone dalle spalle larghe e la ...

Peppe Iannicelli ai microfoni di forzazzurri : “Quagliarella? Non sono d’accordo. Sono due le partite emblematiche della stagione. Sul San Paolo…” : Il giornalista Peppe Iannicelli, volto noto dell’emittente Canale 21, ha risposto ad alcune domande della nostra redazione. Con Peppe Iannicelli abbiamo commentato la stagione appena conclusa e suggerito quali potrebbero essere i ruoli da rinforzare affinchè il Napoli possa essere protagonista in Europa ed in Serie A. Stagione chiusa, quale partita rappresenta in modo più nitido il volto del Napoli 18/19? “Senza dubbio la ...

I nuovi rapporti di forza del governo illuminano la partita win-win di Salvini : Roma. Camicia bianca, maniche arrotolate, i jeans non proprio quelli strappati ma quasi, e poi la cravatta verde con il nodo grosso. La divisa della vittoria, al Viminale, per Matteo Salvini non è più quella della polizia. E dato che l’uomo non lascia nulla al caso, anche se sembra, dato che ogni sp

Ultimissimo concept di maggio per iOS 13 coi punti di forza dell’aggiornamento : Si torna a parlare anche oggi 27 maggio di iOS 13, il nuovo aggiornamento di Apple che verrà svelato al pubblico nel corso delle prossime settimane, prima dell'esordio ufficiale in programma a settembre insieme al lancio dei nuovi modelli iPhone. Dopo le ultime notizie condivise coi nostri lettori pochi giorni fa sul nostro sito, stamane è emerso in Rete un ulteriore concept sul sistema operativo di Apple, con cui possiamo farci un'idea più ...

Boom della Lega - crolla M5s - Pd secondo partito | forza Italia 8 - 7% - FdI 6 - 4% | Borghi : riaprire i cantieri : Nona proiezione Tecnè per Mediaset: la Lega allunga al 33,5%, Pd 22,1%, M5s 18,3%, Forza Italia 9%, FdI 6,1%, +Europa 3,1%