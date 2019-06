La Fiorentina venduta all’italo-americano Rocco Commisso | a breve l’annuncio

«Fiorentina venduta a Commisso per 134 milioni» - scrive il NYT : Il New York Times riporta la notizia del prossimo acquisto della Fiorentina da parte di Rocco B. Commisso, il magnate italo-americano presidente dei NY Cosmos e fondatore miliardario del fornitore di servizi via cavo Mediacom. Da tempo Commisso aveva provato a investire nel calcio italiano, l’anno scorso sua un’offerta poi rifiutata per il Milan. La trattativa Della Valle-Commisso Commisso ha discusso nelle ultime settimane con i ...