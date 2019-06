La fine del Ramadan | fotografata

Lady Gaga e la fine della storia con Christian Carino : «Questa volta sarà differente» : Lady Gaga e la rottura con Christian CarinoLady Gaga e la rottura con Christian CarinoLady Gaga e la rottura con Christian CarinoLady Gaga e la rottura con Christian CarinoLady Gaga e la rottura con Christian CarinoLady Gaga e la rottura con Christian CarinoLady Gaga e la rottura con Christian CarinoLady Gaga e la rottura con Christian CarinoLady Gaga e la rottura con Christian Carino«L’ultima volta che ho cantato questa canzone avevo un ...

I cambiamenti climatici potrebbero essere una “minaccia esistenziale” entro il 2050 : “alta probabilità della fine della civiltà umana” : 20 giorni di caldo letale all’anno, collasso degli ecosistemi e oltre un miliardo di persone sfollate. Questi sono tutti probabili scenari che potrebbero devastare le società entro il 2050 se non verranno intraprese azioni rapide e radicali per limitare i cambiamenti climatici, secondo una relazione di un think tank sostenuta da un ex capo militare australiano. Il documento del Breakthrough National Center for Climate Restoration di Melbourne ...

Il tradimento di un’amica è peggio della fine di un amore : È capitato un po’ a tutte ma quando tocca a te fa male. Persino più di quando finisce una storia d’amore. L’amica che ti tradisce e ti delude è un dolore grande. Perché un’amica è la sorella di vita che ti sei scelta. Non puoi fare a meno di provare dolore e rabbia pensando a tutto quello che hai fatto per lei, e non certo per un tornaconto ma perché le volevi bene. Tutte le volte che sei uscita con lei solo per distrarla ...

fine dell’attesa per Huawei P10 Plus Vodafone : aggiornamento con EMUI 9 avvistato : Abbiamo finalmente notizie incoraggianti per gli utenti che dispongono di un Huawei P10 Plus Vodafone, considerando il fatto che da alcune ore abbiamo segnalazioni da parte di utenti che stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento con EMUI 9. Si tratta di una svolta essenziale, che tuttavia sta arrivando in grande ritardo. Vedere per credere che più di un mese fa sulle nostre pagine vi abbiamo parlato della medesima patch per coloro che si ...

Trani - all'alba in piazza la preghiera della comunità islamica per la fine del mese sacro del Ramadan : In piazza Gradenico alle porte del centro storico dove c'è una piccola moschea e i membri della comunità sono integrati con la gente del posto

fine del GOVERNO/ Conte e la farsa di una crisi già consumata : Conte, nell'attesa conferenza stampa, ha dato un ultimatum a Di Maio e Salvini per sbloccare l'esecutivo. Di fatto ha aperto la crisi di GOVERNO

MotoGP - Mondiale 2019 : la crisi senza fine della Yamaha. Il “Dottore” c’è ma manca la cura : C’era una volta la Yamaha. No, non si vuole raccontare una favola per allietare il tempo ai più piccoli, né tanto meno fantasticare. Parlare del team giapponese di MotoGP al passato è perfettamente aderente a quel che la realtà sta riservando. Si è reduci dal sesto round della classe regina. Sul tracciato del Mugello (Italia), tutti hanno salutato con il sorriso il trionfo di Danilo Petrucci in sella alla Ducati. Il “buono” del ...

La crisi senza fine della SPD è un serio problema per Merkel : Le dimissioni di Andrea Nahles dalla Presidenza dei socialdemocratici tedeschi sono la naturale conseguenza di una sequenza impressionante di sconfitte della SPD nell’ultimo anno: Baviera, Assia, elezioni europee e città di Brema.Già la sua elezione al vertice del partito avvenne in circostanze straordinarie. Dopo che Martin Schulz, sconfitto alle elezioni politiche del 2017, riuscì a portare a casa un discreto accordo ...

Motocross - GP Russia 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Dopo una settimana di pausa lo spettacolo della Motocross sta per tornare e l’ottavo appuntamento del Mondiale 2019 sarà in Russia sul circuito di Orlyonok. Per Tony Cairoli le ultime due prove in Portogallo e Francia non sono andate benissimo e il vantaggio accumulato nei primi cinque round di quaranta punti su Tim Gajser è drasticamente sceso a sole dieci lunghezze. La settimana scorsa a Saint Jean d’Angely Cairoli ha chiuso ...

Superbike - GP Spagna 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Jerez : Dopo quasi un mese di pausa è tempo di tornare in pista per il Campionato Mondiale Superbike, che fa tappa a Jerez de la Frontera per il Gran Premio di Spagna 2019, sesta tappa della stagione di un campionato dominato fino a questo momento da Alvaro Bautista. L’iberico della Ducati, alla prima annata della carriera in questa categoria, ha conquistato undici vittorie di manche consecutive in apertura di campionato per poi doversi ...

F1 - GP Canada 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Montreal : Il campionato mondiale di Formula Uno 2019 saluta momentaneamente l’Europa ed è pronto a sbarcare in nord-America in vista del Gran Premio del Canada. Il Circus, quindi, si trasferisce a Montreal per uno degli appuntamenti più attesi di tutto il calendario su uno dei tracciati più spettacolari del Mondiale. I lunghi rettilinei e le curva da stop&go della pista canadese sono sempre un mix importante da leggere per tecnici e piloti con ...

LIVE Hellas Verona-Cittadella 1-0 - Finale Play-off Serie B in DIRETTA : il Verona cerca il raddoppio quando manca mezz’ora alla fine! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Finale di ritorno dei Play-off promozione della Serie B di calcio: Hellas Verona e Cittadella hanno di fronte altri 90′ (o forse di più…) prima che una delle due formazioni possa festeggiare la salita nella massima Serie italiana. Il Cittadella ha superato nel primo turno lo Spezia, poi ha ribaltato il pronostico nella semiFinale contro il Benevento, mentre l’Hellas, che ...

Marzabotto - "l'iftar" di fine Ramadan sul sagrato della chiesa : Marianna Di Piazza Fabio Franchini La comunità islamica di Marzabotto, con il sostegno dell'Arcidiocesi di Bologna, ha concluso il Ramadan di fronte alla parrocchia Alla fine la comunità musulmana di Marzabotto ha festeggiato la fine del Ramadan sul sagrato della chiesa del paese. Nonostante le tante polemiche sull'opportunità di celebrare la conclusione del mese sacro della religione islamica all'ombra del ...