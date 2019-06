Kia Seltos - Svelato il nome della nuova Suv compatta

quattroruote

(Di martedì 4 giugno 2019) Si chiamalaSuvKia destinata al mercato globale. Ildallultimo dei teaser diffusi dalla Casa in attesa del debutto ufficiale, previsto durante lestate. In precedenza si erano visti dei bozzetti del frontale, del posteriore e degli interni.Dedicata ai giovani doggi. CuginaHyundai Venue presentata allultimo salone di New York, questa crossover su preannuncia però nettamente differenziata nello stile. Che è un po più sbarazzino, apparentemente, vista la clientela a cui dichiaratamente ambisce: i millennials. Per loro, la Kia ha disegnato sullaun abitacolo moderno, dominato da uno schermo dellinfotainment di dimensioni (10,2) generose per il segmento. Ammesso e non concesso che questa sia la misura standard.Estiva. Dopo la presentazione ufficiale, prevista a breve, la piccola sport utility coreana andrà in vendita prima nel mercato ...

quattroruote : Si chiama #Seltos la nuova #Suv compatta della #Kia destinata al mercato globale. Verrà svelata in estate… - CarolinaVendra3 : Kia Seltos: beccato in strada il nuovo crossover coreano [FOTO SPIA] -