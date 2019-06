Juventus | sempre in piedi l' ipotesi Icardi | sponsorizzato anche da Chiellini

Juventus - Sarri sempre più vicino : i sogni di mercato sarebbero Chiesa - Icardi e Pogba : Salvo clamorosi novità, Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Juventus, l’accordo sarebbe già stato raggiunto: mancherebbero solo alcuni dettagli e poi verrà ufficializzato. Secondo il Corriere dello Sport già domani l’ex Napoli sarà a Torino per firmare l’accordo che lo legherà ai bianconeri e lo porterà ad avere uno stipendio da 6 milioni di euro netti a stagione....Continua a leggere

Repubblica : Sarri a Milano per incontrare Paratici. Juventus sempre più vicina : Continua il palleggio mediatico tra Sarri e Guardiola per la panchina della Juve. In serata arrivano notizie di un imminente incontro tra Maurizio Sarri e Fabio Paratici. Il tecnico toscano partito da Londra avrebbe fatto tappa a Milano nel suo viaggio verso Firenze per incontrare il dirigente bianconero. Repubblica lancia un video e scrive che Sarri è rientrato in Italia e come prima tappa ci sono Milano e l’hotel Palazzo Parigi dove ...

Sarri sempre più vicino alla Juventus : il Chelsea ha già trovato il sostituto! : Maurizio Sarri alla Juventus? Ipotesi sempre più concreta dato che il Chelsea sembra aver trovato il sostituto giusto per la prossima annata Sin dalla giornata di ieri vi stiamo parlando dell’ipotesi molto affascinante relativa all’approdo di Maurizio Sarri alla Juventus. Il presidente Agnelli ha deciso di puntare fermamente sul tecnico del Chelsea, il quale non ha mai avuto un rapporto idilliaco con la piazza londinese. ...

Sportitalia riporta di Sarri sempre più vicino alla Juventus : “Juventus, passi avanti per l’arrivo di Maurizio Sarri” Si legge sui social la redazione di Sportitalia, sul futuro del tecnico toscano che sembra sempre più lontano da Londra. Secondo indiscrezioni la Juve sarebbe sempre più propensa a prendere Sarri come successore di Massimiliano Allegri. Nonostante quanto scritto dal Corriere della Sera, su una possibile richiesta di Cristiano Ronaldo per Ancelotti e dai sospetti che ...

Napoli - stoccata shock di De Laurentiis alla Juventus : “loro sempre aiutati - sonoi padroni d’Italia!” : Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, rifila una velenosa stoccata alla Juventus tirando in ballo dei presunti favori che avrebbero reso più semplice la vittoria del campionato dei bianconeri La Juventus festeggia il suo ottavo scudetto consecutivo e dalle frequenze di Radio Kiss Kiss arrivano pesanti stoccate da parte di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli paragona le due società, sottolineandone le differenze e ...

De Laurentiis : “Siamo una seconda Juventus. Dobbiamo sistemare attacco e terzini per ridurre il gap! Juve sempre aiutata perché padrone d’Italia. Apprezzo i tifosi ma non condivido…” : De Laurentiis, l’intervista post Napoli-Inter Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli calcio, è intervenuto in diretta ai microfoni di ‘Kiss Kiss Napoli’ la radio ufficiale della SSC Napoli. Ecco quanto ha dichiarato: “Sappiamo di avere tanti giocatori bravi, ma non bisogna usare sempre la stessa formula di giudizio. Ancelotti è stato messo continuamente in competizione con la precedente gestione, invece ha ...

Juventus - il terzino si schiera con Allegri : “Ha sempre creduto in me” : Juventus – Mattia De Sciglio, terzino destro della Juventus, si è raccontato sulle pagine di Calcio 2000. Si schiera con Allegri, allontana le critiche e spende belle parole per l’allenatore che più di tutti ha creduto in lui. Leggi anche: Roma Juve formazioni: Cuadrado dal 1′, ok Emre Can Juventus, parla De Sciglio Juventus – “Stavo vivendo […] More

Juventus : Antonio Conte sarebbe sempre più vicino al ritorno sulla panchina bianconera : Dopo la bruciante sconfitta in casa con l’Ajax e l’eliminazione dalla Champions League, in casa Juventus ci si era affrettati a gettare la proverbiale acqua sul fuoco e a spegnere ogni possibile ipotesi di mancato rinnovo per l’allenatore Massimiliano Allegri: tutti apparentemente d’accordo, sogni europei svaniti ma cinque scudetti consecutivi e quattro Coppe Italia non potevano essere messe da parte, conferma garantita al 100%. E invece, nelle ...

Mauro Icardi alla Juventus? Occhio ai precedenti : mai affari con la Signora - ci guadagna sempre lei : Purtroppo esiste il calciomercato. Il calciomercato è quella cosa che interessa molto più delle partite. Anzi, per molti le partite sono una rottura di balle tra una sessione di mercato e l' altra. Pazienza se il 90% delle «esclusive» sono in realtà balle colossali buttate là per generare «traffico»

Juventus - Cristiano Ronaldo : “Etica sempre uguale. Non vendo fumo” : Cristiano Ronaldo – Intervistato ai microfoni di Icon, supplemento del quotidiano El Pais, Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha parlato della sua prima stagione in maglia bianconera: “La prima cosa che faccio quando arrivo in una squadra nuova è essere me stesso. La mia etica del lavoro è sempre la stessa. Alla Juventus mi sono […] L'articolo Juventus, Cristiano Ronaldo: “Etica sempre uguale. Non vendo ...

Juventus - Allegri : 'Si dice sempre che vado via - poi resto. Ho deciso di rimanere per iI sesto anno' : TORINO - Il faccia a faccia Agnelli - Allegri per il futuro non c'è ancora stato, ma le parole di Max alla vigilia del derby contro il Toro tradiscono una certa tranquillità che dovrebbe sfociare nel ...

Juventus - Bernardeschi si racconta : “Da Ronaldo sto imparando tanto - Allegri mi bacchetta sempre” : Crescita esponenziale, molto rapida. Federico Bernardeschi è ormai diventato un punto fermo della Juve: la sua crescita fisica, tecnica e tattica da quando è arrivato a Torino è evidente. E il talento italiano si racconta alla Gazzetta dello Sport, parlando di tanti argomenti. JUVE-AJAX – “Ogni squadra che arriva tra le prime 8 ha il potenziale per vincere. All’Ajax sono abituati a giocare insieme fin dalle giovanili, qualcosa ...