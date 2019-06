Juventus | ritorna Pogba | ipotesi reale e concreta! I nuovi dettagli

Juventus - ritorna Pogba! “Di Marzio” svela il nuovo retroscena : POGBA Juventus- Un nuovo matrimonio che potrebbe decollare già a partire dall’imminente sessione di mercato estivo. Secondo quanto riportato da “Gianluca Di Marzio”, noto esperto di calciomercato, la Juventus starebbe lavorando per il ritorno di Pogba in bianconero. Il centrocampista francese sarebbe pronto a lasciare il Manchester United e sposare il nuovo progetto bianconero. Sarri […] More

Juventus - Higuain potrebbe ritornare a Torino se arrivasse Sarri : Una delle posizioni più in discussione al Chelsea della prossima stagione è quella di Gonzalo Higuain. La punta argentina è in prestito alla società londinese, quest'ultima potrebbe decidere di rinnovare il prestito con la Juventus, di riscattare il suo cartellino ma anche di rinunciare alla permanenza della punta argentina. Come scrive Fabrizio Romano sul noto sito calciomercato.com, il futuro di Gonzalo Higuain probabilmente dipenderà da ...

Pirlo-Juventus - il “maestro” ritorna bianconero : i dettagli : PIRLO JUVENTUS- Secondo quanto evidenziato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando la possibilità di rimettere le mani su Andrea Pirlo. L’ex centrocampista bianconero potrebbe esser selezionato come nuovo allenatore della Juventus Under 23. Una mossa che potrebbe arricchire totalmente l’organizzazione dei bianconeri, e rilanciare totalmente il progetto della Juve Under 23. Situazione […] More