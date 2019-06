Juventus | bloccato Federico Chiesa | intesa da 5 milioni netti per 5 anni con il

sportfair

(Di martedì 4 giugno 2019) Laha: trovata l’con il giocatore sulla base di 5per 5La stagione calcistica 2018-2019 si è appena conclusa e in attesa che il mercato estivo entri nel vivo lasi porta già in vantaggio su tutte le altre squadre. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri hanno trovato l’accordo con. L’esterno della Fiorentina sarebbe disposto a trasferirsi a Torino firmando un contratto della durata di 5, al costo di 5a stagione. Resta adesso da accontentare le richieste economiche della Fiorentina che, nella giornata di ieri, aveva espresso la volontà di puntare sucome pedina fondamentale per il futuro Viola. Il possibile cambio ai vertici della dirigenza, con Commisso che sta ultimando l’acquisto del club dai Della Valle, potrebbe aver cambiato ...

