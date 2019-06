Juventus al lavoro anche sul mercato | Milinkovic Savic è uno degli obiettivi RUMORS

Blastingnews

(Di martedì 4 giugno 2019) In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico per la prossima stagione, la dirigenza bianconera ha iniziato a programmare il suocon l'obiettivo di regalare acquisti funzionali al 4-3-3. Secondo La Stampa infatti, lavorrebbe allestire una squadra in grado di potersi esprimersi al meglio con una filosofia di gioco offensiva, in previsione del possibile arrivo di Maurizio Sarri. Nello specifico i due colpi disu cui la società vorrebbe investire sono due: un centrocampista moderno che sappia abbinare qualità e quantità e un terzino che sappia giocare su entrambi le fasce. Proprio in difesa potrebbe esserci una cessione pesante, quella di Joao Cancelo, che dopo essere arrivato con gli squilli di tromba la scorsa stagione per circa 40 milioni di euro, potrebbe essere ceduto in estate per una somma vicina ai 60 milioni di euro. Sarebbe richiesto infatti dal ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus al lavoro per ritorno di Paul #Pogba ? - stefano_forlani : @AlbertoPicchioB @MomblanOfficial alla Juve non prendono in giro nessuno, fanno semplicemente il loro lavoro in mod… - Pasky973 : Pep Guardiola è stato collegato al lavoro della Juventus quest'estate, ma il boss del Manchester City non va da nes… -