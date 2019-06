Juve-Napoli anche per James | Romagnoli ‘inglese’

Sarri alla Juve - quasi fatta. Giampaolo vicino al Milan (con Andersen e Praet). Il Napoli sogna Lozano e James Rodriguez : Il calciomercato in Italia inizierà ufficialmente il primo luglio, ma procuratori e direttori sportivi hanno già i cellulari attaccati alle orecchie e l’agenda piena di incontri. In Italia a tenere banco è il futuro della panchina della Juventus, con l’annuncio di Maurizio Sarri che, però, dovrebbe essere ormai questione di giorni, se non di ore. I cambi di panchina però interessano anche altri club: dal Portogallo arrivano conferme ...

Sarri alla Juve? L’assessore allo sport di Napoli : “non lo perdono” : “Da uomo delle istituzioni non posso che perdonare un eventuale passaggio di Sarri alla Juventus. Da tifoso no”. Sono le dichiarazioni dell’assessore allo sport di Napoli, Ciro Borriello, in relazione al possibile accordo tra la Juventus e Sarri. “Oggi si compiono scelte in base alla professione e non seguendo il cuore, lo sport e’ cambiato – ha spiegato a margine della partenza del viaggio della ...

I segreti di Sarri : “mi intristiscono i giovani allenatori. Tradire Napoli andando alla Juve? Se tua moglie ti lascia…” : L’allenatore del Chelsea si è raccontato nel corso di una lunga intervista, soffermandosi sul proprio futuro e sulle sue superstizioni Ha appena vinto l’Europa League alla guida del Chelsea, mettendo così in bacheca il primo trofeo internazionale della sua carriera. Maurizio Sarri adesso potrebbe tornare in Italia, il suo nome viene accostato ogni giorno di più alla panchina della Juventus, fresca di divorzio con Massimiliano ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Pogba alla Juve - la nuova Inter di Conte - Napoli scatenato : Pogba alla JuveNTUS – La Juventus pensa ad un clamoroso ritorno. E’ questa la bomba lanciata da Gianluca Di Marzio in apertura di “Calciomercato – L’originale“, il consueto programma di Sky che da oggi accompagnerà tifosi ed appassionati di calcio in seconda serata. A detta del noto giornalista, lo United non vorrà di certo svenderlo dopo averlo pagato profumatamente, anzi probabilmente non si andrà sotto gli stessi 100 milioni. A ...

Chelsea. Jorginho : Sarri alla Juventus? per Napoli sarebbe tradimento : Chelsea. Jorginho: Sarri alla Juventus?,"Un tradimento per i napoletani il passaggio di Sarri alla Juventus? Lo so, e' normale che sia cosi'.

Allenatore Juventus - Jorginho sui bianconeri : “Sarri in panchina? Tradimento per i tifosi del Napoli” : Allenatore Juventus – ”Sarri alla Juventus? I tifosi napoletani lo hanno nel cuore, normale che potrebbero arrabbiarsi e viverla come un Tradimento”. Sono le dichiarazioni di Jorginho che commenta a Coverciano le voci su un possibile futuro di Sarri alla Juventus. ”Per la stagione fatta tra difficolta’ e soddisfazioni, la vittoria in Europa League e i risultati in campionato Sarri dovrebbe restare al Chelsea ...

Calciomercato Juventus - James Rodriguez : è sfida al Napoli e il Bayern non lo riscatta : Le ultime notizie del Calciomercato della Juventus riguardano James Rodriguez. Il mancino colombiano è uno dei nomi che più incuriosiscono sul mercato mondiale e tanti sono i corteggiatori soprattutto in Italia. A spalancare le porte all'approdo del giocatore nel Bel Paese ci pensa oggi il quotidiano tedesco Kicker che spiega come non ci sarà il riscatto del cartellino da parte del Bayern Monaco. I campioni di Germania avrebbero un'opzione per ...

Juventus - possibile duello con il Napoli per James Rodriguez (RUMORS) : In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, la dirigenza sta lavorando sul mercato dei giocatori per cercare di allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Le esigenze principali riguardano la difesa, considerato il ritiro di Andrea Barzagli e il probabile addio di Martin Caceres. Ma la Champions League ha evidenziato un limite di qualità anche per il centrocampo ed il settore avanzato. Per tale ragione, le ...

Sarri alla Juventus – Pepe Reina contro l’ipocirsia di alcuni tifosi del Napoli : Il portale Le bombe di Vlad ha pubblicato un’intervista rilasciata dall’ex portiere azzurro Pepe Reina. Lo spagnolo difende l’eventuale approdo di Sarri alla Juventus. Sarri alla Juventus – Il portiere spagnolo, ora secondo al Milan, è fortemente legato all’allenatore e si scaglia contro l’ipocirsia di certi tifosi, secondo Pepe Reina, Sarri va ammirato e rispettato. Un legame solido “Pepe Reina e ...

Fasce Champions : Juve in prima - il Napoli evita il Tottenham - Inter in terza e Atalanta in quarta : Il trionfo del Liverpool nella finalissima del Wanda Metropolitano chiude la Champions League 2018/19 ma apre anche la prossima stagione.

Obiettivi Napoli – Trippier nel mirino anche della Juve : Obiettivi Napoli – Stando a quanto riportato dal portale di Gianluca Di Marzio, la Juventus ha individuato in Trippier il sostituo per l’eventuale partenza di Cancelo. Obiettivi Napoli – Il terzino del Tottenham Trippier è nel mirino della Juventus. Il club bianconero ha puntato il finalista di Champions per schierarlo nel vuoto tattico che lascerebbe la partenza di Cancelo. Pressing su Trippier “L’imminente arrivo ...

Sarri Juventus - sprint bianconero : l’ex Napoli torna in pole : Sarri Juventus – Maurizio Sarri è il grande favorito per la panchina della Juventus e la successione di Massimiliano Allegri. Positivo l’incontro di ieri tra l’agente e intermediario Ramadani e il Chelsea, con i ‘Blues’ pronti a liberare il tecnico ex Napoli dopo il trionfo in Europa League. Il club di Abramovich ha chiesto però tempo per definire la […] More

VIDEO – Sarri : “Felice per i complimenti del Napoli. Io alla Juve? I napoletani devono sapere una cosa…” : Maurizio Sarri felice per i complimenti del Napoli. Le sue parole a margine della finale vinta contro l’Arsenal Maurizio Sarri felice per i complimenti del Napoli. L’ ex tecnico azzurro conquista l’ Europa League con il suo Chelsea, vmbattendo in finale l’ Arsenal di Unai Emery con un rotondo 4-1. Il tecnico tosco-napoletano parla nel post gara ai microfoni di Sky. Ecco quanto evidenziato da ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno – Il Bayern bussa in casa Juve - due colpi per Napoli e Samp : trattative Calciomercato – Inizio di stagione buono, sui suoi standard, pensando che l’arrivo di Cristiano Ronaldo potesse portargli vantaggi. Poi, col passare delle partite, l’arretramento da parte di Allegri, sempre più lontano dalla porta Paulo Dybala ha perso quella verve fantasiosa che tutti conoscono finendo col chiudere l’annata in netta discesa, quasi nell’anonimato. Scontato che una permanenza del tecnico livornese avrebbe ...