Judo : Samanta Fiandino è seconda nei -57 kg a Cluj-Napoca. Punti importanti in chiave olimpica : Buone notizie arrivano dalla Romania dove nel weekend si è tenuta la gara del “Continental Open”, manifestazione rilevante per i Punti in chiave olimpica e anche per i pass al Grand Prix, fondamentale per staccare il biglietto a Cinque Cerchi. Ebbene Samanta Fiandino ha partecipato alla competizione di Cluj-Nepoca ottenendo un ottimo secondo posto nella categoria fino ai 57 kg. L’azzurra, dopo aver superato prima del limite l’azera ...