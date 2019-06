Judo | i ranking olimpici aggiornati Al momento 7 azzurri qualificati per Tokyo 2020

oasport

(Di martedì 4 giugno 2019) Il processo di qualificazione ai Giochidinelè entrato nella seconda e decisiva fase in cui ogni singolo torneo potrebbe fare la differenza in termini di punteggio per ildi qualificazione a Cinque Cerchi. Il 25 maggiosi chiuderà il periodo utile per ottenere il pass per il Giappone, perciò nei prossimi dodici mesi si profila una lunga maratona per assicurarsi un biglietto per le prossime Olimpiadi nipponiche. D’ora in avanti (dal 24 maggio) i punteggi ottenuti nelle varie competizione verranno conteggiati integralmente ai fini della classifica, mentre nei primi dodici mesi di qualificazione sono stati dimezzati. Ricordiamo inoltre che i primi 18 atleti deldi ciascuna categoria potranno volare in Giappone con il limite di un solo partecipante per ogni Nazione, oltre ad un secondo blocco di 100 pass complessivi da assegnare su base ...