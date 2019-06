Italia-Australia pallanuoto femminile | World League 2019 | orario d’inizio e come vederla

Ciclismo - 65° Trofeo Alcide De Gaspari : dominio australiano - Italia sul podio con Frigo : Il 65° Trofeo Alcide De Gaspari incorona Benjamin Hill. L’australiano ha trionfato sul traguardo di Bassano del Grappa (VI), dove la corsa è giunta dopo 160,4 km dalla partenza avvenuta a Pergine Valsugana. Per lui una manciata di metri di vantaggio sul nostro Marco Frigo (Zalf Euromobil Désirée Fior), ultimo ad arrendersi allo strapotere dell’esperto ragazzo appartenente al Ljubljana Gusto Santic team. La classica nazionale ...

Australia Women’s – le avversarie dell’Italia a Francia 2019 : Australia Women’s – Conosciamo la nostra prima avversaria nel Mondiale femminile di calcio “Francia 2019”Mondiali femminili di calcio. La prima sfida delle azzurre sarà domenica 9 giugno alle ore 13:00 contro l’Australia Women’s.L’Australia si presenta al Mondiale per la settima volta ed è mancata solo nella prima edizione, quella del 1991.Il miglior piazzamento raggiunto dalla squadra oceanica sono ...

Internazionali d’Italia – Barty non stecca : la giovane australiana trionfa al terzo set su Kuzmova : Ashleigh Barty stacca il pass per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia: la giovane tennista australiana supera Viktoria Kuzmova in 3 set Servono 2 ore e 8 minuti ad Ashleigh Barty per staccare il pass per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. La giovane tennista australiana, numero 9 del ranking mondiale maschile e 8ª testa di serie del torneo capitolino, si è imposta su Viktoria Kuzmova in 3 set, vinti con il ...

LIVE Cecchinato-De Minaur - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : esordio complicato contro il talento australiano : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Marco Cecchinato ed Alex de Minaur, valida per il primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra l’azzurro e l’australiano sarà il terzo dalle ore 11.00 sul Centrale. Sulla terra battuta capitolina i due si giocheranno il passaggio al turno successivo, dove attende uno dei due il tedesco Philipp Kohlschreiber. Certamente non un sorteggio dei ...

Yon : "Start up Italiane hanno grande appeal in Australia" : Milano, 3 mag., Adnkronos/Labitalia, - Aiutare l'innovazione delle startup italiane a quotarsi alla Borsa di Sidney. E' una delle attività di Yon Srl, società nata nel 2012, con sede a Correggio, Re,, ...

Curling - Mondiali doppio misto 2019 : Italia-Australia 3-7 - niente ottavi di finale per gli azzurri. Definito il tabellone : L’Italia non si è qualificata agli ottavi di finale dei Mondiali 2019 di Curling doppio misto che si stanno disputando a Stavanger (Norvegia). Gli azzurri si trovavano al primo posto del gruppo C fino a questa mattina ma hanno purtroppo perso il match contro l’Australia per 7-3 e hanno terminato la propria avventura alla pari con gli oceanici, la Repubblica Ceca e la Cina (5 vittorie a testa): la classifica avulsa ha purtroppo ...