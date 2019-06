Io | ex Hikikomori | ho vissuto anni in solitudine | senza uscire di casa Platone mi

huffingtonpost

(Di martedì 4 giugno 2019) Vivono di notte, dormono di giorno, come lupi solitari. Trascorrono mesi,, a volte persino decennimaidi. I giapponesi li chiamano “”, letteralmente ‘stare in disparte’. Sono gli autoesclusi, gli uomini e le donne che scelgono di ritirarsi dalla società, di isolarsi, preferendo lae il silenzio della propria camera da letto alle masse e ai chiacchiericci del mondo esterno. Solo nel nostro paese, secondo le stime dell’associazioneItalia, ce ne sono almeno 100mila, per lo più maschi tra i 14 e i 20. Frederick Allen era uno di loro. Lo incontriamo a Roma, nel parco di Villa De Sanctis. La barba incolta e i capelli lunghi nascondono due grandi occhi verdi ormai riabituatisi ai raggi del sole, dopodi buio e luce artificiale. Sembra un ragazzo come tanti altri, ma alle spalle ha ...

