Inter | clamorose rivelazioni di De Boer | “gli agenti influenzavano i dirigenti | un giorno

sportfair

(Di martedì 4 giugno 2019) L’ex allenatore dell’ha rivelato alcuni clamorosi retroscena relativi alla sua esperienza in nerazzurro Dichiarazioni sorprendenti,davveroquelle rilasciate da Frank Deai microfoni di Yahoo Sports. L’ex allenatore dell‘, attualmente manager dell’Atlanta United, è tornato a parlare della sua breve esperienza in nerazzurro, facendo luce su alcune situazioni alquanto sorprendenti. “All’perdevamo un mucchio di tempo in questioni ‘politiche’, con gli– le parole di De– si prendevano il 50% del mio tempo quando sarebbe dovuto essere il 10%. Una volta un agente mi disse: ‘Se avessi saputo che non mettevi titolare il mio giocatore, non ti avrei mai assunto come tecnico’. E questo la dice lunga su quale influenza avesse sulla dirigenza“.L'articolo ...

homer_mario : L'inter degli ultimi anni ha avuto 2 carenze clamorose palle e tecnica... Mi pare evidente che al momento Marotta s… - vulta10 : @Ern4Pel 1. Motivazione 2. Gestione 3. Tattica Vedo l’Inter la maggior accreditata per il prossimo scudetto, più… - methoOd_ : 12 milioni significa che lui non avrebbe mai accettato di venire all'Inter a meno che non gli avessero offerto cifr… -