Inno alla cucina e vita sana | la scelta di Andrea Berton

Open Innovation : come guardare all'Innovazione dalla giusta prospettiva : Il modello dell’Open Innovation può essere definito come un nuovo approccio culturale all’innovazione

Pallavolo - rInnovato l’accordo di sponsorizzazione tra la Millenium Brescia e la Banca Valsabbina : Rinnovo nella posizione di sponsor principale per la Banca popolare fondata nel 1898 in Valsabbia La dirigenza bianconera e Banca Valsabbina sono lieti di annunciare che è stata raggiunta un’intesa ufficiale per il rinnovo del “Title Sponsor” per la stagione 2019-2020. Il nome ufficiale della Prima Squadra nel suo secondo campionato di Serie A1 rimarrà quindi “Banca Valsabbina Millenium Brescia”. Dopo una prima stagione ...

L'Inno alla vita di Barbara Palombelli : Andai a fare un’intervista a Francesco Rutelli alla Camera. Stavamo in un piccolo ufficetto e ad un certo punto squilla il telefono. Rutelli si illumina, sorride, dice due parole affettuose e riprendiamo a parlare di filibustering (chissà perché, più di trent’anni fa con l’opposizione in grande difficoltà in Parlamento, prima repubblica). All’altro capo del filo c’era senz’altro ...

RInnovabili : nel primo trimestre +5% di nuove installazioni : Nel primo trimestre del 2019 le nuove installazioni di fotovoltaico, eolico e idroelettrico raggiungono complessivamente circa 145 MW, in crescita del 5% rispetto al 2018). Rispetto al trimestre precedente si registra un rallentamento della nuova capacità in esercizio rispetto al trimestre precedente. E’ quanto emerge dai dati diffusi oggi da Anie Rinnovabili. Per raggiungere gli obiettivi al 2030 del Pniec, il Piano nazionale integrato ...

Gucci ai Musei Capitolini tra antico e moderno - un Inno alla libertà : È un gesto d’amore oltreché “un inno alla libertà” parole di Alessandro Michele guru di Gucci, lo show per la sfilata Cruise 2020, ai Musei Capitolini di Roma, città di nascita e ricordi di Michele:“Venivo in questo museo da piccolo, con mio padre”Gli ospiti toccano il loro invito attraverso un libro da ritirare, alla libreria Cascianelli, nella polvere di quel mondo pensieroso di ...

Il look di Serena Williams al Roland Garros è un Inno alla forza delle donne : Gli outfit di Serena Williams l’hanno resa icona di stile, e anche nel corso del Roland Garros, non ha lasciato nulla al caso. La nota tennista ha sfoggiato un abito bianco e nero che portava impresse quattro parole: madre, campionessa, regina, dea. La scelta è volta a celebrare le donne e il loro potere, oltreché una risposta tardiva alle polemiche generate lo scorso anno, durante lo stesso torneo. Aveva fatto discutere ...

Gucci Cruise - sfila a Roma un Inno alla libertà : Gucci Cruise, la line upGucci Cruise, la line upGucci Cruise, la line upGucci Cruise, la line upGucci Cruise, la line upNella moda il tempismo è tutto. E contrariamente a quanto si pensi, arrivare troppo presto, per primi, è come arrivare troppo tardi: si sbaglia e basta. La nuova sfilata di Gucci, una collezione Cruise 2020 presentata all’interno dei Musei Capitolini di Roma con uno stuolo di star e un parterre variopinto di ospiti del settore, ...

“Grazie Danié” - l’Inno di Brusco per l’addio alla Roma : “Grazie Danié” è il titolo dell’instant song lanciata venerdì 24 maggio su YouTube dal cantante Romano Brusco. Brusco, nome d’arte di Giovanni Miraldi, è uno degli artisti storici del reggae italiano ma anche un grande tifoso giallorosso. “Grazie Danié” é una canzone d’amore. Quell’amore viscerale e strappalacrime che solo le passioni più forti, e il calcio è senz’altro una di queste, riescono a ...

Quando l’Innovazione tecnologica fa male alla crescita : Un paese cresce economicamente Quando aumenta la produttività, cioè il rapporto tra prodotto (in valore) e impiego dei fattori produttivi. Bella scoperta! Ma da che dipende la produttività? Da tanti elementi, ma in particolare dalla capacità di innovare, da quella singolare abilità degli avanzamenti tecnologici di trasformare assetti produttivi e imprese. E così dalla prima Rivoluzione industriale ...

The CW non rInnova l’accordo con Netflix : le sue serie tv destinate a sparire dalla piattaforma? : La nuova missione delle reti sembra essere quella di avere una propria piattaforma e segare le gambe, in qualche modo, ai rivali, che sia questo lo stesso destino di The CW contro Netflix? Le prime notizie che arrivano dagli Usa non lasciano pensare a niente di buono e anche se, al momento, non sembra che la questione riguarderà le "vecchie" serie, altra storia sarà quella di Batwoman, Katy Keene e Nancy Drew, i tre nuovi show ordinati dalla ...

ANGI presenta alla Camera il Manifesto Europeo per l’Innovazione : Un grande successo di pubblico e di contenuti la presentazione del Manifesto Europeo per l’Innovazione organizzato oggi alla sala stampa della Camera dei Deputati da parte dell’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Tante autorità intervenute a sostegno dell’iniziativa, tra cui: On.Fabio Rampelli (Vicepresidente della Camera dei Deputati); Vincenzo Zoccano (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ...

Energie rInnovabili - stop alla crescita. ‘Ma il mondo non può permettersi pausa’ : Le Energie rinnovabili frenano in tutto il mondo. Nel 2018 sono stati installati, su tutto il pianeta, 177 GW di impianti alimentati da Energie rinnovabili, lo stesso numero del 2017 ed è la prima volta che accade dal 2001. Negli ultimi 17 anni, infatti, c’era sempre stata una continua crescita. Il trend è stato registrato dall’analisi dell’Agenzia internazionale dell’energia, secondo cui questo stallo rappresenta un importante ostacolo per il ...

Taglio del nastro dopo i lavori : La Morra fa festa alla rInnovata piazza Castello e al suo balcone affacciato sulle Langhe : Il centro storico sarà spazio per spettacoli itineranti di danza, teatro, musica, magia e giochi per bambini , laboratori sensoriali e musicali, degustazioni di vini e prodotti d'eccellenza, ...