Incendio Notre-Dame | livelli di piombo oltre il limite su un bimbo | test sui residenti

Incendio Notre-Dame : allarme per alti livelli di piombo nel sangue di un bimbo - test ai residenti : livelli di piombo superiori alla soglia regolamentare sono stati rilevati nel sangue di un bambino in seguito all’Incendio nella Cattedrale di Notre-Dame a Parigi. L’Agenzia regionale per la salute dell”Île-de-France ha deciso di chiedere alle famiglie che vivono sull’île de la Cité di sottoporre i bambini sotto i 7 anni e le donne incinte al test. L'articolo Incendio Notre-Dame: allarme per alti livelli di piombo nel ...

Parigi - prima visita di Mattarella a Notre Dame dopo l'Incendio - Sky TG24 - : Il presidente della Repubblica, in occasione del 500esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci, visita la cattedrale devastata dal rogo del 15 aprile: "Ai vigili del fuoco la riconoscenza ...

Mattarella a Notre Dame dopo l'Incendio : «Specchio della civiltà europea» : Sergio Mattarella in Francia per le celebrazioni del 500esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci. Il presidente della Repubblica è arrivato poco fa a Notre-Dame per una visita...

Notre Dame : il presidente Mattarella andrà in visita nella cattedrale francese colpita dall’Incendio : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella mattina di giovedì sarà a Parigi per una rapida visita a Notre Dame, dopo l’incendio che ne ha distrutto parte del tetto e la guglia. Prima di recarsi ad Amboise per inaugurare la mostra su Leonardo con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente della Repubblica andrà nell’Île de la Cité – l’isola fluviale della Senna che ospita la cattedrale di Notre Dame–. Sarà ...

Incendio Notre-Dame - l’esperto : “Cattedrale a rischio con il vento forte” : La struttura della cattedrale di Notre-Dame, devastata il 15 aprile da un Incendio, potrebbe essere in pericolo di fronte a venti che soffiassero ad oltre 90 km orari, secondo un esperto, autore nel 2016 di un rapporto sui rischi di un rogo sul celebre sito. Secondo il professor Paolo Vannucci, originario di Lucca e docente all’universita’ di Versailles, uno dei maggiori esperti della cattedrale, la resistenza dell’edificio ...

Notre Dame - l'allarme Incendio? È scattato - ma l'addetto è andato nell'area sbagliata : Nuove indiscrezioni sull'incendio di Notre Dame. Alla base del rogo che ha distrutto la cattedrale di Parigi vi è anche un errore umano: la persona responsabile di verificare il primo allarme incendio, scattato alle 18.20, è andata nell'area sbagliata e quindi ha pensato a un falso allarme. Lo scrive l'emittente francese BfmTv.Il secondo allarme è scattato 23 minuti dopo, quando ormai l'incendio si era propagato fino a diventare non più ...

Incendio di Notre Dame - i media : “C’è stato un errore umano” - ecco cosa è accaduto : Spuntano nuove rivelazioni in merito all’Incendio che ha devastata la Cattedrale di Notre-Dame, a Parigi. Alla base del rogo che ha distrutto la cattedrale Notre Dame di Parigi vi è anche un errore umano: la persona responsabile di verificare il primo allarme Incendio, scattato alle 18.20, si è recata nell’area sbagliata e quindi ha pensato a un falso allarme. Lo scrive l’emittente francese BfmTv. Il secondo allarme è scattato ...

Parigi - Incendio di Notre-Dame - l'impresa edile dichiara : 'Operai fumavano su impalcature' : Proseguono spedite a Parigi le indagini intorno al rogo che ha parzialmente distrutto la cattedrale Parigina di Notre-Dame, un simbolo dell'Europa medievale, e per tutti i cristiani. Per tutti è stato un colpo al cuore vedere l'antico edificio religioso in fiamme, i Parigini in lacrime e nel più stretto silenzio hanno osservato il crollo dell'imponente guglia che si stagliava contro il cielo. Gli inquirenti vogliono capire ancora come sia stato ...

Incendio Notre Dame : Alcuni operai fumavano nel cantiere : Le Bras Freres, società edile che montava le impalcature attorno alla guglia di Notre Dame, ha ammesso davanti agli inquirenti che Alcuni dei suoi operai fumavano nel cantiere. Tuttavia, stando a quanto sostenuto dal portavoce della ditta, non ci sarebbe alcun legame tra le sigarette e l'Incendio che ha quasi distrutto la cattedrale gotica di Parigi.Continua a leggere

Incendio Notre Dame : la cattedrale parigina è “quasi salva” : Il Ministro francese della Cultura, Franck Riester, ha reso noto che la cattedrale di Notre Dame è “quasi salva“, nonostante la permanenza di alcuni “punti sensibili” sulla volta e la necessità di montare al più presto una copertura per proteggerla dalla pioggia: “Tutti i punti sensibili che restavano – il frontone nord, il frontone occidentale, tra i due campanili della facciata, il frontone sud che rischiava ...