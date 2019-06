ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 giugno 2019) Al’dei direttori acquisti (Pmi) che monitora l’attività manifatturiera è risalito a sorpresa ina 49,7dai 49,1 del mese prima, pur restando sotto la soglia di 50 che che fa da spartiacque tra l’espansione e la contrazione. Ledegli analisti indicavano un calo ulteriore a 48,5. Male invece la Germania, dove l’Pmiè stabile a 44,3 continuando a segnalare contrazione dell’attività. Il Pmifrancese è stabile a 50,6, quello spagnolo scende a 50,1 da 51,8. Per il complesso dell’Eurozona, secondo i dati elaborati da Ihs Markit, nella lettura finale dil’Pmisi è attestato a 47,7, in linea con la lettura flash ma in calo rispetto ai 47,9di aprile. “Il settoreno ha registrato la contrazione più debole da settembre 2018, con gli indici ...

istat_it : A maggio indice del clima di fiducia consumatori da 110,6 a 111,8; fiducia imprese da 98,8 a 100,2 #istat… - Cascavel47 : Imprese, indice manifatturiero Italia sale a 49,7 punti a maggio: sopra le previsioni degli analisti. Germania a 44… - pelias01 : #Italia, #Pmi manifattura gennaio scivola a minimi da maggio 2013 - -