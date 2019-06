Imprenditrice offre lavoro ai lavoratori licenziati da Mercatone Uno

huffingtonpost

(Di martedì 4 giugno 2019)ai dipendentidaUno. Ad avanzare la proposta è Vania Battistini, titolare di un azienda specializzata nella pulizia degli yacht all’interno del porto turistico Marina dei Cesari, in provincia di Pesaro e Urbino. A riportare la vicenda è Il Resto del Carlino, a cui l’ha dichiarato:“Da alcuni giorni sto seguendo sul giornale la vicenda del fallimento delUno. Vicende, anche umane, che mi hanno colpito per cui ho deciso di alzare il telefono e dare la mia disponibilità per aiutare questi”.Sulle sorti societarie, ora la Procura di Milano indaga per bancarotta fraudolenta. Il drammatico epilogo della crisi del gruppo, un tempo tra i leader nella sua fetta di mercato, si è riverberato sui 1860del gruppo ma anche sulle 500 aziende di fornitori che ...

