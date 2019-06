Il prossimo film di Quentin Tarantino potrebbe essere il cinecomic ' Django Zorro'

Il prossimo film di Star Wars verrà dagli showrunner di Game of Thrones : (foto: Getty Images) Nei giorni scorsi Disney aveva annunciato il suo ambizioso calendario cinematografico per i prossimi otto anni e fra le altre cose aveva indicato, a partire dal dicembre 2022, l’arrivo di una nuova trilogia di Star Wars dopo che la saga attuale arriverà a una conclusione con L’ascesa di Skywalker del prossimo dicembre. Non era chiaro però di quale nuova tripletta di film si trattasse: nei mesi scorsi infatti sia ...

Eternals - Richard Madden e Angelina Jolie nel prossimo film Marvel : Nella fase 4 della Marvel troveremo di sicuro Eternals, nuovo film di cui da tempo continuano ad arrivare notizie. Eternals è basato sui fumetti Marvel creati da Jack Kirby, il cui primo numero uscì nel 1976. I protagonisti sono esseri sovrumani, presenti sulla Terra da milioni di anni, creati dai Celestiali, cioè delle entità cosmiche creatrici anche dei loro antagonisti, i Devianti. Con questo film i progetti della Marvel si ampliano ...

Lo Studio Ghibli di Hayao Miyazaki cerca 2 artisti per il prossimo film : (Howl’s Moving Castle, Hauru no Ugoku Shiro) del 2004, scritto e diretto da Hayao Miyazaki Non capita spesso di trovare annunci di lavoro per studi cinematografici pluripremiati, ed è ancora più raro quando questi si occupano nello specifico di film d’animazione. Il famoso Studio Ghibli di Tokyo, fondato nel 1985, tra gli altri, dal geniale regista, animatore e sceneggiatore Hayao Miyazaki, sta cercando “esperti artisti digitali, abili nel ...

Animali Fantastici 3 - la data ufficiale del prossimo film : Inizialmente il terzo film di Animali Fantastici doveva uscire nel 2020, ora dalla Warner Bros arriva la conferma della sua posticipazione, indicando però una data certa: 12 novembre 2021 . Queste le ...

Rocketman - il film che racconta la storia di Elton John - fuori concorso a Cannes e al cinema dal 29 maggio prossimo : Ambientato nel mondo delle canzoni più amate di Sir Elton John, il film vede l'interpretazione di Taron Egerton, partire dalla figura del timido pianista prodigio, Reginald Dwight, fino a diventare ...

La nomina del nuovo direttore del Lovers Film Festival rimandata al prossimo comitato di gestione del Museo Nazionale del Cinema : Questa sera, a Torino, presso il Cinema Massimo " MNC, si chiude Lovers il più antico Festival sui temi LGBTQI, lesbici, gay, bisessuali, trans, queer e intersessuali, d'Europa e terzo nel mondo diretto dalla cineasta Irene Dionisio che termina il suo mandato triennale con l'edizione di quest'anno. È in corso la procedura di selezione del nuovo direttore affidata, nella sua prima fase, ...

Verdone 'chirurgo' nel prossimo film : 'Tre uomini e una donna - in viaggio da Roma alla Puglia' : 'Il mio prossimo film? La storia parte da Roma e poi si sposta in Puglia, attraversandola tutta e passando sicuramente per Bari. Abbiamo fatto 780 km di sopralluoghi attraverso la regione. Racconta di ...