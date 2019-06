Il nuovo singolo di Anna Tatangelo “Tutto ciò che serve”

Nuova era è il nuovo singolo di Jovanotti da Jova Beach Party EP (tracklist) : Il nuovo singolo di Jovanotti è Nuova era. Si preannuncia scoppiettante la prossima prova discografica di Lorenzo Cherubini, ora pronto a un tour molto particolare che supporterà con un EP. Come annunciato, le tracce di Jova Beach Party EP saranno 7. 7 tracce con 7 produttori diversi, a cominciare dal 7 giugno. Il numero 7 sarà quindi quello fortunato per il prossimo tour nelle spiagge che avrà inizio dal 6 luglio a Lignano Sabbiadoro. ...

Audio e testo di Avocado Toast di Annalisa - nuovo singolo per l’estate : Avocado Toast è il nuovo singolo di Annalisa. L'artista di Savona è pronta a tornare in radio con un brano in airplay per l'estate a cominciare dal 7 giugno. Il brano sarà presentato nel corso della prima serata dei Seat Music Awards all'Arena di Verona, con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Lo spettacolo sarà trasmesso anche in differita da Rai1 nelle serate del 5 e 6 giugno in prima serata. Avocado Toast porta la firma ...

'ARROGANTE' DI IRAMA/ Video del nuovo singolo : oltre 1 milione di stream : Esce il Video di 'ARROGANTE', il nuovo singolo dell'estate di IRAMA. La canzone promette di diventare un tormentone: ecco le parole dell'interprete.

L’amore mi fa male è il nuovo singolo di Le Vibrazioni prima del tour estivo : Il nuovo singolo di Le Vibrazioni è L'amore mi fa male. L'annuncio arriva direttamente sulle pagine del gruppo capitanato da Francesco Sarcina, che promette un brano in arrivo per la metà di giugno e in vista del tour estivo che stanno per inaugurare. Il brano si accoda alle tante prove pensate per la rotazione radiofonica estiva che stanno arrivando uno dietro l'altro, cosicché la bella stagione non rimanga sguarnita della musica del ...

Mambo salentino è il nuovo singolo di Boomdabash feat. Alessandra Amoroso : Il nuovo singolo di Boomdabash feat. Alessandra Amoroso è Mambo salentino. Si sono sciolte le riserve sulla nuova collaborazione del gruppo pugliese con la star di 10, che nei giorni scorsi si sono divertiti a solleticare l'attenzione dei fan con molteplici interventi sui social. Il titolo del brano in radio dal 7 giugno è finalmente ufficiale e sarà senza dubbio caratterizzato da sonorità calde e tipiche della bella stagione, proprio come ...

Figli di nessuno (Amianto) è il nuovo singolo di Fabrizio Moro feat. Anastasio : Figli di nessuno (Amianto) è il nuovo singolo di Fabrizio Moro feat. Anastasio. La novità arriva direttamente dal cantautore romano che ha rivelato quale sia il prossimo brano da portare in radio, rivisto per una collaborazione molto particolare. La nuova resa di Figli di nessuno conta infatti sulla partecipazione di Anastasio, nuovo arrivo in Sony dopo la vittoria dell'ultima edizione di X Factor sotto la guida di Mara Maionchi. In ...

La carica di generosità emotiva in Ti verso il cuore di Elya Zambolin - nuovo singolo in radio (video e testo) : Ti verso il cuore di Elya Zambolin è un invito a non risparmiare emozioni. È con questo brano che l'artista veneto è voluto tornare in radio, a cominciare dal 31 maggio, presentando un nuovo estratto dal disco che porta il suo nome, Elya. Queste le parole con le quali Zambolin ha voluto presentare il nuovo singolo, che ha già un suo video ufficiale. "Il caos notturno, i neon, i locali, la puzza di fumo, la città e i suoi ritmi, nasce in ...

“Il profumo del mondo” - il nuovo singolo di Antonio Ancora in radio dal 31 Maggio : ALL MUSIC NEWS “Il profumo del mondo”, il nuovo singolo di Antonio Ancora in radio dal 31 Maggio “Il profumo del mondo”, in radio dal 31 Maggio 2019, è il nuovo singolo di Antonio Ancora, già vincitore della prima edizione di X Factor con gli Aram Quartet. Scritto con il musicista salentino Riccardo Santoro e il paroliere Lorenzo Imerico, il brano si pone a cavallo tra pop e latin jazz, mescolando un’atmosfera leggera e scanzonata ad un ...

“Leoni ammaestrati” - in radio e nei digital store il nuovo singolo di Cesare Isernia : ALL MUSIC NEWS “Leoni ammaestrati”, in radio e nei digital store il nuovo singolo di Cesare Isernia Leoni ammaestrati, il nuovo singolo di Cesare Isernia pubblicato il 17 maggio, è stato un’anticipazione dell’album “La strada della felicità” che verrà pubblicato il 21 giugno e che si propone l’obiettivo ambizioso di portare l’ascoltatore a riflettere sul concetto di felicità permanente (e non solo momentanea). La copertina dell’album, svelata ...

Tiziano Ferro come Justin Timberlake. Arriva il nuovo singolo “Buona (Cattiva) Sorte” prodotto da Timbaland : Si intitola “Buona (Cattiva) Sorte” il nuovo singolo dell’artista di latina, un brano elettronico e trascinante prodotto da Timbaland, noto produttore musicale che ha lavorato con Madonna, Justin Timberlake, Nelly Furtado e Miley Cyrus, solo per. citarne alcuni. “Buona (Cattiva) Sorte rappresenta per me la rinascita – commenta Tiziano. È una canzone che parla al futuro, senza chiudere le porte a ciò che è stato. È solo un ...

Mika torna con nuovo singolo - album e “Revelation Tour” : Il ritorno di Mika alla musica, con il nuovo singolo "Ice Cream" in uscita oggi in tutto il mondo, disponibile in streaming, download e in programmazione radiofonica. Scritto da Mika con Dan Black e prodotto da Mark Crew e Dan Priddy con Dan Black, è il primo singolo estratto dal suo nuovo album che verrà pubblicato da Polydor / Universal Music il 4 ottobre, dal titolo "My Name Is Michael Holbrook". L'eclettico protagonista di una straordinaria ...

Ai Music Awards il nuovo singolo di Annalisa - Avocado Toast : Il nuovo singolo di Annalisa è Avocado Toast. Dopo settimane di indiscrezioni, arriva la conferma ufficiale del ritorno dell'artista savonese con un nuovo singolo che sarà presentato all'Arena di Verona in occasione dei Music Awards condotti da Vanessa Incontrada e Carlo Conti. Il brano porta la firma di Annalisa con quella di Danti, mentre la produzione è di Michele Canova che già era stato al lavoro in passato con l'artista di Bye Bye ...