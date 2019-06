Il Molise è senza dottori Per salvare gli ospedali arrivano i medici militari

ilgiornale

(Di martedì 4 giugno 2019) Francesca Angeli Il commissario: «Reparti a rischio chiusura» In tutta Italia mancano 16mila specialisti Scende in campo l'esercito per evitare la chiusura di dueindove mancano ortopedici, chirurghi, ginecologi e anestesisti. Il paradosso? Ilè una delle regioni con il maggior numero di posti letto: più di sei ogni mille abitanti, una disponibilità doppia rispetto alla Lombardia. Peccato che in corsia manchinoe infermieri. La crisi del servizio sanitario regionale ha radici lontane: anni di tagli; riduzioni di spesa blocco del turn over e del rinnovo dei contratti; mancata programmazione; numero chiuso e borse di specializzazione che non bastano mai. Un ginepraio di questioni irrisolte che hanno indotto migliaia dia scegliere l'estero per lavorare e ora stanno esplodendo tutte insieme in modo drammatico. E così il sistema per reggere ...

Quot_Molise : Non rientra in carcere, ricerche senza sosta in tutta Italia | - kolemicos : RT @IlPrimatoN: Senza l’impiego di questa misura è data per certa la chiusura di vari reparti degli ospedali della regione - MondoVistoDaQui : RT @opificioprugna: Molise senza medici, arrivano quelli militari. - Cazzo, non trovo la vena! - Dottò, avete trovato il Molise, adesso non… -