Il Mattino – Napoli | mossa per Lozano | pronta mega offerta al Psv I dettagli

forzazzurri

(Di martedì 4 giugno 2019) Ilperal Psv. IIlperal Psv. Il casting del club azzurro continua senza soste per arrivare a dare al tecnico Carlo Ancelotti per la prossima stagione. I nomi più in voga restano Rodrigo del Valencia, la new entry Duvan Zapata dell’ Atalanta e l’ esterno offensivo messicano Hirving. L’ attaccante del Psv sembra essere quello più appetito dalla squadra di calciomercato. A partire dal tecnico Carlo Ancelotti che più volte ha espresso il suo (alto) gradimento per il calciatore che appartiene alla scuderia del potente procuratore Mino Raiola. A proposito della trattativa per, l’ edizione odierna de Ilaggiunge nuovi. Ilperal Psv. ...

SiamoPartenopei : IL MATTINO - Un grande colpo per il Napoli, tre giocatori in lista. L'alternativa è De Paul - SiamoPartenopei : IL MATTINO - Un grande colpo per il Napoli, tre nomi in lista. L'alternativa è Rodrigo De Paul - infoitsport : Il Mattino - Ancelotti vuole il suo pupillo: Napoli pronto all'affondo per James -