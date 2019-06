Il discorso di Conte ha creato diversi malumori nella Lega e nel M5s 

agi

(Di martedì 4 giugno 2019) Cinquantuno minuti e trenta secondi in cui Giuseppesi è rivolto al Paese per "tutelare la sua personale credibilità". Così fonti governative di entrambi i partiti di maggioranza leggono la conferenza stampa del presidente del Consiglio.sala dei Galeoni di Palazzo Chigi - è il ragionamento che viene fatto in ambienti M5s e- il premier ha parlato più per difendere se stesso e la sua immagine davanti ai cittadini che per 'salvare' il governo. Un gesto più mediatico che politico - viene criticato - che non è detto produca effetti positivi sul governo, avendone fatte emergere plasticamente le fragilità, nell'appello ai due vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio chiedendo loro di confermare la volontà di andare avanti. Anche la 'minaccia' di rimettere il mandato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la dichiarazione che non intende "vivacchiare o ...

