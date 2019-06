Il “diamante infinito” | questo quadratino vi farà impazzire | si sposta ma in realtà è

ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 giugno 2019) È stato chiamato “Perpetual Diamond“. Un gruppo di scienziati ha creato un’illusione ottica per dimostrare come il cervello umano possa essere “manipolato” da una combinazione di colori e forme geometriche. Nell’immagine che state osservando, infatti, vedrete ilrsi a destra e a sinistra, sopra e sotto, mentre inè fermo. A occuparsi dell’indagine sono stati i due ricercatori dell’American University in Washington DC, Oliver Flynn e Arthur Shapiro. “La direzione del movimento – hanno spiegato i due – dipende dalla modulazione della luce tra le strisce del bordo dele lo sfondo”. Twitter Arthur Shapiro L'articolo Il “diamante infinito”,vi: sima inè fermo. E c’è una spiegazione proviene da Il Fatto Quotidiano.

