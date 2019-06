Il Bilderberg visto dal di dentro | i timori su Cina e intelligenza artificiale Di Italia

huffingtonpost

(Di martedì 4 giugno 2019) “Di complotti, io non ne ho visti. A parte un bigliettino allungato con discrezione sospetta al mio vicino Niall Ferguson”. Su quel pezzettino di carta, allo storico di Harvard nel corso della riunione del gruppo, non c’erano messaggi criptati ma un invito a cena. Lo racconta, sul Fatto Quotidiano, Stefano Feltri, uno dei treni - insieme con Matteo Renzi e Lilli Gruber - che hanno partecipato al meeting. I posti sono in ordine alfabetico: il mio vicino di banco è lo storico di Harvard, Niall Ferguson. Ci deve essere una gerarchia segreta e implicita per le domande, lui riesce sempre a farsi dare la parola, io no.Il vicedirettore del Fatto fa un lungo racconto delle giornate trascorse tra cene e dibattiti. “Tutto è pensato per favorire i rapporti tra i leader - spiega - dieci ore di dibattito al giorno, senza posizioni ...

