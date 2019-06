I topi rosicchiano la fibra ottica e lasciano la provincia di Belluno senza internet

huffingtonpost

Forse pensavano fosse formaggio. Nel bellunese alcuni topi hanno deciso di costruire il nido in una canaletta che contiene la fibra ottica. Non solo, hanno iniziato a rosicchiarla procurando un bel danno a tutta all'intera provincia. I roditori hanno danneggiato la rete, rendendo impossibile la connessione al web. Nessun collegamento per enti pubblici - dall'Agenzia delle Entrate, alle poste, fino agli ospedali - e privati (case, banche, negozi). Un'eclissi digitale che ha paralizzato tutta la zona intorno al capoluogo Veneto. Nell'era dell'iperconnessione e della rete ultraveloce non c'è bisogno di un programmatore fannullone per mandare tutto per aria, basta un topo affamato.

