I registi di Avengers Endgame sbarcano su Netflix | annunciata la serie tv Magic dei

(Di martedì 4 giugno 2019) Il popolare gioco di carte,L'Adunanza, diventerà unaanimata. Idi, ovvero Joe e Anthony Russo, firmeranno il progetto ordinato dain qualità di produttori esecutivi. Il team creativo lavorerà a stretto contatto con la casa produttrice del gioco, la Wizards of Coast (di proprietà della Hasbro), per decidere la direzione da dare alla storia. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli, né la durata e la distribuzione degli episodi.Per chi non lo conoscesse,: L’Adunanza è un gioco di ruolo che si svolge attraverso carte collezionabili. Due o più giocatori interpretano dei maghi (chiamati viandanti dimensionali) le cui abilità e poteri sono definiti appunto dalle carte che hanno a disposizione. L’intero franchise dipari sia giunto a un valore di un miliardo di dollari con 38 milioni di fan in tutto il mondo. L’obiettivo di ...

