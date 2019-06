I fratelli Russo di Avengers faranno una serie tv sulle carte Magic

wired

(Di martedì 4 giugno 2019) Finito Game of Thrones, ecco che un’altra saga fantasy si affaccia nel mondo seriale con la potenzialità di diventare un altro enorme successo: Netflix si è infatti accaparrata i diritti di: L’Adunanza, il popolare gioco di. A fare da produttori esecutivi dellaanimata, di cui non sono stati ancora definiti numero di episodi e lunghezza, saranno niente meno che iJoe e Anthony, celebri soprattutto per aver diretto gli ultimi film di, Infinity War e Endgame. Il team creativo lavorerà con la casa produttrice del gioco, la Wizards of Coast (di proprietà della Hasbro), per decidere la direzione da dare alla storia.: L’Adunanza è un popolarissimo gioco di ruolo che si svolge attraversocollezionabili, in cui due o più giocatori interpretano dei maghi (i cosiddetti viandanti dimensionali) le cui abilità e poteri sono ...

