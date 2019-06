I dipendenti della Whirpool tornano da Roma | «Di Maio ci ha dato garanzie»

Colpo grosso della banda del buco nel cuore di Napoli : dipendenti in ostaggio - rapinatori in fuga con decine di migliaia di euro : banda del buco in azione in piazza Carità, nella Banca Popolare di Milano, dove i criminali hanno terrorizzato i dipendenti puntandogli contro le pistole. I malviventi hanno fatto irruzione...

Covivio - porte aperte alle figlie e ai figli dei dipendenti per “Bimbi in ufficio” : un pomeriggio all’insegna della condivisione e della sostenibilità : Venerdì 24 maggio gli uffici di Covivio, quarta maggiore società immobiliare quotata in Europa, a Milano e Roma accoglieranno le figlie e i figli dei dipendenti in occasione di “Bimbi in ufficio – La Festa della mamma e del papà che lavorano”. L’iniziativa, promossa su scala nazionale e patrocinata dal dipartimento per le politiche della famiglia, rappresenterà in Covivio un importante momento di condivisione e conoscenza. I piccoli ospiti ...

Ex dipendenti di Telltale parlano della chiusura dello studio in un nuovo documentario : L'improvvisa chiusura di Telltale Games ha scosso l'industria alla fine dell'anno scorso. È stato un evento inaspettato per i fan e i giornalisti, così come per quelli che hanno lavorato all'interno dello studio. Con il passare del tempo, sono emersi ulteriori dettagli su quello che è successo: in gran parte è emerso che lo studio sarebbe stato mal gestito e si sarebbe trovato di fronte a un successo inaspettato. Un nuovo documentario fornisce ...

Riforma pensioni - 500mila dipendenti della PA pronti all'uscita nel triennio : Le ultime novità sulle pensioni ad oggi, 15 maggio, vedono emergere nuovamente il tema della Riforma previdenziale ed il relativo intreccio con il riavvio del turn over generazionale, soprattutto nel pubblico impiego. Il comparto appare particolarmente sensibile non solo per le richieste di flessibilità in arrivo dagli stessi lavoratori, ma anche per la necessità di garantire la continuità del servizio verso i cittadini (con evidenti riverberi ...

Giulia Bongiorno : "Nel 2019 andranno in pensione 250mila dipendenti della pubblica amministrazione" : Nel corso dell’anno andranno in pensione 250mila dipendenti della pubblica amministrazione. Lo ha detto il ministro competente, Giulia Bongiorno, intervenendo al Forum Pa: “Nel 2019 ci saranno 150 mila cessazioni con la legge Fornero e 100 mila con ‘Quota 100’, per un totale di 250 mila”, ha annunciato. Se molti dipendenti lasceranno il lavoro, ci sarà bisogno di nuove assunzioni: “Per quanto ...

Altro che quota 100 - dipendenti della Camera in pensione a meno di 60 anni (ma per poco) : È la legge che consente ancora ad alcune decine di impiegati di Montecitorio e palazzo Madama di accedere a un esodo...

1° MAGGIO FESTA DEI LAVORATORI MA ANCHE DEI dipendenti MILITARI E CIVILI DELLA EX CROCE ROSSA ITALIANA : Oggi giornata significativa s enon storica per il mondo del lavoro , la federaizone sindacale autonomo chiede un intervento risolutivo affinché lo Stato intervenga in favore dei LAVORATORI, ...

Perché i BTp restano dipendenti dalla generosità della Bce : Sull'andamento dello spread c'è una variabile monetaria che potrebbe fare la differenza: il piano Tltro di finanziamenti agevolati al settore bancario deciso dalla Bce i cui dettagli sono attesi ai primi di giugno...

Assenteismo - a Taranto indagati 23 dipendenti civili della Marina : "Si allontanavano regolarmente dal lavoro" : Le contestazioni riguardano i primi mesi del 2017. La Marina militare: "Profondament delusi: oltre ai danni arrecati all'erario, danneggiano l'immagine della forza armata e soprattutto di coloro che quotidianamente svolgono il proprio dovere in servizio"

Fico : approvato il taglio delle pensioni d’oro dei dipendenti della Camera : «Il taglio - ha spiegato Roberto Fico, il presidente della Camera - riguarderà in maniera progressiva tutti i trattamenti pensionistici più alti attualmente erogati dalla Camera dei Deputati»

Pensioni d’oro - Fico : “Tagliate quelle dei dipendenti della Camera. Risparmio da venti milioni l’anno” : Dopo quelle dei deputati via le Pensioni d’oro anche per i dipendenti della Camera. Lo ha annunciato l’ufficio di stampa di Montecitorio dando notizia del taglio approvato dall’ufficio di presidenza. L’operazione – secondo i calcoli della Camera – dovrebbe portare a un Risparmio di circa 20 milioni di l’euro l’anno. A spiegare i dettagli del taglio è il presidente Roberto Fico. “Abbiamo recepito una ...