ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 giugno 2019) La Commissione Europea ha finanziato con circa 9 milioni di euro ilADASANDME coordinato dalla Svezia, a cui partecipa anche l’Italia. L’obiettivo, entro il 2020, è di mettere a punto soluzioni capaci di affinare il rapporto fra uomo e macchina per rendere piùla circolazione dei veicoli. Prima che entrino in circolazione i veicoli totalmente aautonoma, la tecnologia può supportare le persone allamettendo in atto azioni capaci di scongiurare incidenti. Oggi esistono, ad esempio, la frenatao l’avviso di cambio di corsia, l’idea è di potenziare le capacità d’intervento dei software di bordo per compensare meglio gli errori umani. La chiave di volta è fare in modo che la tecnologia agisca di concerto con la persona dietro al volante, ed è di questo che si stanno occupando i partner che partecipano ad ADASANDME. ...

Noovyis : Un nuovo post (Guida automatica più intelligente e sicura grazie al progetto europeo che coinvolge l’Italia) è stat… - LucioMM1 : @Alan05977642 @sigeardo @Forchielli che 5g sia necessario è mitologia. Test di auto a guida automatica funzionano b… - zma2977 : RT @CLS_logistica: Ad #Altopascio abbiamo aperto le porte della nostra nuova filiale CLS #Toscana con una due giorni all’insegna dell’innov… -