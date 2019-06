Guelpa Il Giornale | “Sarri specchietto per le allodole per l’affare Guardiola“

ilnapolista

(Di martedì 4 giugno 2019) Non ci sono più parole per descrivere l’attesa per l’ufficialità del nuovo allenatore della Juve, eppure il fiume delle news non si ferma, non può fermarsi perché l’ingordigia dell’informazione pretende sempre novità. Luigi, giornalista de Il, che già a marzo parlava di Guardiola alla Juve, non si lascia confondere dalle insistenti voci su Sarri. In diretta a radio Crc ha confermato «Sarri alla Juve? Lo metto in discussione, perché non è così. Manca l’ufficialità, vado avanti all’infinito a parlare ancora di Guardiola. Il fratello di Pep è indispettito dalle voci sulla Juve? Io ho altre informazioni: Sarri sta diventando lodelledella Juve per l’affare Guardiola. La verità è che Agnelli sta sistemando tutta una serie di clausole per il contratto dello spagnolo. Non siamo più nel campo del semplice calcio, ...

