Grande Fratello 2019 | Tina Cipollari dopo l' eliminazione di Kikò Nalli | «La pacchia è

Michael Terlizzi/ Messaggio per la D'Urso : 'le tue parole...' - Grande Fratello 2019 - : Michael Terlizzi ha fatto parlare a lungo di sé, nel corso di questa edizione del Grande fratello. Adesso ha un crollo: 'Non ce la faccio più'.

Grande Fratello - Francesca De André ripensa a Giorgio. Gennaro perde la pazienza : Questa coppia non s'ha da fare: la nipote del cantautore genovese e il modello napoletano sembrano sempre più distanti...

Grande Fratello 16 - Francesca contro Gennaro : "Sono schifata - voglio andar via" : Nel corso del daytime del Grande Fratello 16 di martedì 4 giugno 2019 su Canale 5 sono stati mostrati alcuni dietro le quinte di quanto avvenuto ieri sera in diretta (ecco chi sono i finalisti). In particolare, Grande spazio è stato concesso a Francesca De Andrè. La nipote del Grande cantante Fabrizio è stata prima interpellata per il caso del tradimento ai suoi danni da parte del fidanzato Giorgio, poi per la gelosia che avrebbe scatenato in ...

Grande Fratello : Serena Ruteli pensa alle nozze con Prince Zorresi? : Serena Rutelli si sposa dopo il GF 16 con Prince Zorresi? “Un passo alla volta” Soltanto la settimana scorsa Serena Rutelli ha abbandonato la casa più spiata d’Italia, per il volere dei telespettatori. La ragazza, nonostante sia ritornata al “mondo reale” da pochissimi giorni, ha già nuovi progetti in cantiere insieme al suo fidanzato Prince Zorresi. In molti hanno chiesto alla figlia di Barbara Palombelli se dopo la sua ...

Giorgio Tambellini - ora spunta la lettera. La reazione di Francesca al Grande Fratello : Si torna a parlare di Francesca de André e di quello che è successo in queste settimane tra lei e il fidanzato Giorgio Tambellini. La scorsa settimana il fidanzato della De André è entrato dopo che Alessandra, migliore amica della gieffina, ha confermato il suo tradimento. Giorgio è sembrato molto su di giri: aveva negato il tradimento, poi lo aveva ammesso, e ancora una volta lo aveva negato. Durante l’incontro con Francesca era stato ...

Grande Fratello : un'altra diffida alla Vignali da parte della Cipriani : Nella casa del Grande Fratello quest'anno le diffide sono arrivate in abbondanza. All'inizio del programma ne è arrivata una a Francesca De André da parte del padre Cristiano, poi a Ivana Icardi dalla cognata Wanda Nara e infine è arrivata una diffida anche da parte di Francesca Brambilla nei confronti di Valentina Vignali. un'altra diffida indirizzata a Valentina Vignali pare stia per arrivare nella casa più spiata d'Italia: questa volta il ...

Grande Fratello - Valentina Vignali diffidata prima della diretta : "Quella fogna - si deve sciacquare la bocca" : Polemiche e veleni al Grande Fratello prima della diretta della semifinale di lunedì sera. Francesca Cipriani, giunonica opinionista ospite fissa dei talk di Barbara D'Urso, ha diffidato ufficialmente Valentina Vignali a nominarla e a parlare (male) dei lei. La vulcanica giocatrice di basket e star

Francesca De Andrè lascia il Grande Fratello dopo la lite con Gennaro? Va verso la porta rossa : «Basta - io esco» : Al Grande Fratello 16 Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sono ai ferri corti dopo aver trascorso due mesi di complicità. I due hanno litigato durante la diretta di ieri sera. E nella...

Grande Fratello : Tina Cipollari commenta ironicamente l'uscita del suo ex Kikò Nalli. Leggi le sue parole : Tina Cipollari non si è persa neppure una puntata dell'avventura di Chicco Nalli al Grande Fratello 16. L'opinionista di Uomini e Donne ha seguito con interesse pure la semifinale del reality show, andata in...

Daniele Dal Moro si sfoga al Grande Fratello : “Non voglio più…” : Grande Fratello 16: Daniele Dal Moro si sfoga dopo la puntata e dice la sua Lo scontro tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio è stato al centro della puntata di ieri sera del Grande Fratello. Una lite che è proseguita nella notte e ha portato Daniele Dal Moro a dire la sua questa mattina. Il bel veronese ha fatto colazione in giardino con Enrico e Gianmarco Onestini, un momento di silenzio e di pace nella casa del GF che ieri è stata ...

Ascolti tv - Barbara d'Urso in vetta con il Grande Fratello : La semifinale del reality di Canale 5 conquista il prime time del lunedì. Parte bene Lerner in seconda serata

Ascolti tv dati Auditel lunedì 3 giugno : semifinale Grande Fratello 16 vola al 21% di share : La semifinale del Grande Fratello 16 in onda il 3 giugno su Canale 5 vince il prime time con 3 milioni 366mila telespettatori e il 21% di share. Su Rai1, il primo episodio della fiction Volevamo andare lontano ha invece registrato un seguito di 3 milioni e 153mila telespettatori con uno share del 14,9%. Ascolti tv prime time Report, nella prima serata di Rai3, è stato visto da 2 milioni 148mila telespettatori, con share al 9,2%. Buon esordio, in ...

Grande Fratello 2019 - Francesca De André infuriata con Gennaro : “Hai due arachidi al posto dei cogl****”. Il discorso sull’amore dell’onorevole Pezzopane : FQ Magazine Grande Fratello, Giorgio discute con Francesca De André, Barbara D’Urso sbotta: “Vai via, non abbiamo bisogno di te”. E il reality vince la prima serata con il 22% di share Lunedì 10 giugno andrà in onda su Canale 5 la finale della sedicesima edizione del Grande Fratello a contendersi il montepremi di 100 mila euro saranno in ...

Grande Fratello 16 - Francesca De André - sfogo dopo la puntata : insulta Gennaro e minaccia di uscire : Abbiamo perso il conto degli sfoghi e delle discussioni, nella Casa del Grande Fratello 16 e a "distanza", che hanno visto Francesca De André come protagonista.Anche ieri sera, al termine della semifinale che ha determinato 4 finalisti e 3 "quasi" finalisti, la De André si è sfogata con Gennaro Lillio, ricoprendolo di insulti e minacciando anche di lasciare il gioco.prosegui la letturaGrande Fratello 16, Francesca De André, sfogo dopo la ...