Grande Fratello 2019 | Francesca De André infuriata con Gennaro | “Hai due arachidi al

Grande Fratello 16 - Francesca De André - sfogo dopo la puntata : insulta Gennaro e minaccia di uscire : Abbiamo perso il conto degli sfoghi e delle discussioni, nella Casa del Grande Fratello 16 e a "distanza", che hanno visto Francesca De André come protagonista.Anche ieri sera, al termine della semifinale che ha determinato 4 finalisti e 3 "quasi" finalisti, la De André si è sfogata con Gennaro Lillio, ricoprendolo di insulti e minacciando anche di lasciare il gioco.prosegui la letturaGrande Fratello 16, Francesca De André, sfogo dopo la ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè brutalizzata da Malgioglio : costretta a intervenire la D'Urso : Una puntata accesa, quella del Grande Fratello in onda su Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. Una puntata in cui ancora al centro dell'attenzione c'erano Francesca De Andrè e le sue tribolazioni sentimentali. E la De Andrè è stata anche vittima di un durissimo attacco da parte di Cristiano Malgiogl

Ascolti Lunedì 3 giugno - Grande Fratello vince la serata - testa a testa Scotti-Liorni : Ascolti Lunedì 3 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Grande Fratello – Canale 5 – 3.366 milioni e 21%Bella Germania. Volevamo Andare lontano – Rai 1 3.15 milioni e 14.9%Report – Rai 3 – 2.148 milioni e 9.2%Apes Revolution – Italia 1 – 1.02 milioni e 5%Quarta Repubblica – Rete 4 – 985 mila e 5.6%Unici Non Stop: la stagione dei talenti – Rai 2 – 730 mila e ...

“Adesso basta”. Grande Fratello - ancora guai. Ora si passa alle vie legali : Alta tensione nella casa del Grande Fratello fra Valentina Vignali e Francesca Cipriani. L’influencer aveva definito la Cipriani ”una delle donne più stupide che abbia conosciuto”, così Barbara D’Urso ha deciso di dare la possibilità a quest’ultima di replicare facendola entrare nella casa per un confronto. Valentina Vignali ha però accolto l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi con un nuovo attacco ...

Grande Fratello - ascolti 3 giugno : Barbara d’Urso vola e stravince : Grande Fratello 2019, ascolti Semifinale: Barbara d’Urso al 21% batte Rai1 È andata in onda ieri, lunedì 3 giugno, la Semifinale del Grande Fratello 2019. E anche ieri sono stati ottimi gli ascolti del reality show condotto da Barbara d’Urso che ha totalizzato 3.366.000 telespettatori e il 21% di share. Un ottimo risultato considerando che ieri si è scontrato con un film tv inedito su Rai1 dal titolo Volevamo andare lontano – ...

Grande Fratello - Chicco Nalli eliminato? Dramma per Tina Cipollari : "La pacchia è finita" : Una tagliente Tina Cipollari, protagonista di Uomini e Donne di Maria De Filippi su Canale 5, commenta l'eliminazione di Chicco Nalli al Grande Fratello 16. L'opinionista del dating-show ovviamente ha seguito con interesse la parabola del suo ex al reality condotto da Barbara D'Urso, parabola termin

Grande Fratello - Francesca minaccia di abbandonare e insulta Gennaro : 'Mi fai schifo' : Sono passate solo alcune ore dalla semifinale del Grande Fratello 16 e giungono ulteriori novità per i concorrenti ancora presenti nella Casa. Protagonista, ancora una volta, Francesca De André che nella notte si è lasciata andare ad un duro litigio con Gennaro Lillio. La nipote di Faber, infatti, non ha gradito le discussioni montate durante la diretta di Canale 5. Oggetto di contesa sono state soprattutto le insinuazioni relative alla gelosia ...

Grande Fratello - resoconto nona puntata : fuori Kikò - Valentina e Michael : Gli eventi si sono susseguiti rapidamente nella nona e penultima puntata del Grande Fratello 16, trasmessa ieri 3 giugno in prima serata su Canale 5. Barbara d'Urso ha riassunto quanto accaduto in settimana, a partire dalle dinamiche scatenate dall'ingresso di Taylor Mega nella Casa e dalle seguente gelosia di Francesca De Andrè. Ma c'è stato ampio spazio anche per le sorprese ai vari concorrenti rimasti in gara, a partire da Gianmarco Onestini ...

Semifinale delle polemiche per il Grande Fratello 2019 : Michael Terlizzi eliminato e per Francesca De Andrè cambia il televoto : Continua la sagra di Francesca de Andrè al Grande Fratello 2019 e anche la polemica Semifinale non è da meno. Il pubblico ha capito ormai bene che questa edizione del programma è stata interamente incentrata sulla polemica figlia di... e non si riesce davvero ad andare oltre ed ecco perché il pubblico prende d'assalto i social per mostrare tutto il proprio disappunto per quello che è successo. Vi avevamo già annunciato una Semifinale ...