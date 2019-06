Governo ultime notizie | telefonata Salvini-Di Maio | cosa si sono detti

Ultime Governo : Conte annuncia parole importanti - per Centinaio difficile evitare elezioni : Il giorno dopo la Festa della Repubblica rischia di essere un giorno importante per l'Italia, forse in negativo. Il premier Giuseppe Conte, infatti, ha annunciato che dovrà parlare alla Nazione, con l'incombenza di dover pronunciare parole molto importanti per i cittadini. Inevitabile che, fino al momento delle sue dichiarazioni, aleggerà sul futuro del governo una serie di ipotesi che, naturalmente, complice il clima non proprio idilliaco tra ...

Scuola - PAS docenti 36 mesi e reclutamento ultime notizie : fissato incontro chiave Governo-sindacati : Il Ministero dell’istruzione ha convocato le organizzazioni sindacali per lunedì prossimo, 3 giugno, alle ore 12,30 per la prosecuzione dei lavori del tavolo tematico sul reclutamento scolastico. Lo hanno annunciato i sindacati attraverso una nota pubblicata sui rispettivi siti ufficiali: ‘Ci aspettiamo che l’amministrazione – scrive la Flc-Cgil – che già si è informalmente espressa sulle nostre rivendicazioni, dia una ...

Governo ultime notizie : incontro Conte-Salvini a Palazzo Chigi : Governo ultime notizie: incontro Conte-Salvini a Palazzo Chigi Primo confronto post elettorale tra gli azionisti di Governo. Dopo l’exploit della Lega e la brusca frenata del Movimento Cinque Stelle alle elezioni europee, i vertici del Governo gialloverde si riuniscono per fare il punto sugli equilibri interni all’esecutivo. Il presidente Giuseppe Conte in una nota ha fatto sapere di aver avuto un confronto approfondito, ma ...

Scuola - precariato e reclutamento docenti ultime notizie : focus sulla trattativa Governo-sindacati : Il segretario generale della Flc-Cgil, Francesco Sinopoli, è stato intervistato dal noto portale ‘Tecnica della Scuola’ in merito alla trattativa in corso tra Governo e sindacati sulla questione precariato e reclutamento docenti. Sinopoli a ‘Tecnica della Scuola’: ‘Obiettivo ambizioso nella trattativa con il Governo’ Sinopoli ha ricordato le diverse riforme che si sono succedute negli anni scorsi e che hanno ...

Pensioni ultime notizie : rivalutazione “Governo beffa 5 milioni di persone” : Pensioni ultime notizie: rivalutazione “governo beffa 5 milioni di persone” Il 26 maggio ci sono le elezioni europee (e, in alcune parti, anche amministrative). Dal mese di giugno la doccia fredda per diversi pensionati, che dovranno far fronte al conguaglio relativo al blocco delle indicizzazioni e al contributo di solidarietà (ma solo per chi percepisce assegni Pensionistici di importo superiore a 100 mila euro lordi annui). A parlare di ...

Scuola - contratto e aumento stipendi ultime notizie : esito incontro Governo-sindacati : Nella giornata di ieri, le rappresentanze sindacali hanno incontrato quelle del Governo nel primo di una serie di confronti sul prossimo rinnovo di contratto e sulla questione degli aumenti stipendiali per il personale scolastico. contratto Scuola e aumenti stipendiali: ecco di cosa si è parlato nell’incontro di ieri In una nota congiunta, Flc-Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda, ovvero i sindacati firmatari dell’intesa dello scorso 24 ...

Scuola - precariato ultime notizie : esito dell’incontro Governo-sindacati : Nel pomeriggio di ieri, 16 maggio, le rappresentanze dei sindacati e del Ministero dell’Istruzione si sono incontrati per proseguire il confronto sul tema del precariato, secondo l’intesa raggiunta da Governo e parti sociali lo scorso 24 aprile. Incontro Miur-sindacati: la proposta sindacale per i docenti con 36 mesi di servizio Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, non era presente all’incontro a causa di impegni ...

Governo ultime notizie : Di Maio - Giorgetti e Conte non si parlano più : Governo ultime notizie: Di Maio, Giorgetti e Conte non si parlano più Il defollowing su Instagram era stato un indizio. Dopo aver rinunciato a seguire l’uno le stories dell’altro, i due alleati di Governo hanno abbandonato anche l’abitudine di telefonarsi, parlarsi e finanche di vedersi, coinvolgendo, in questo gioco del silenzio a ribasso, anche i vertici della presidenza del Consiglio: Giuseppe Conte e Giancarlo ...

Scuola - precariato docenti e ATA ultime notizie : secondo round Governo-sindacati : Nuovo round tra Governo e sindacati sulla questione precariato: dopo l’incontro che si è svolto lunedì scorso, 6 maggio, e di cui vi abbiamo relazionato qui, le parti sociali sono state nuovamente convocate dal Ministero dell’Istruzione per giovedì prossimo 16 maggio, per proseguire i lavori relativi al tavolo tecnico riguardante il reclutamento del personale scolastico, secondo quanto previsto dall’intesa raggiunta lo scorso ...

Pensioni ultime notizie : Landini su Quota 100 “conti Governo non tornano” : Pensioni ultime notizie: Landini su Quota 100 “conti governo non tornano” Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano la risposta del segretario Cgil Maurizio Landini alle esternazioni del ministro dell’Economia Giovanni Tria, rilasciate al Sole 24 Ore, dove si parla di conti, taglio della spesa e aumento dell’Iva. Pensioni ultime notizie: Tria, “Tagliare la spesa meglio che aumentare le tasse” “Impedire l’aumento dell’Iva significa ...

Scuola - aumenti stipendi docenti e Ata ultime notizie : ‘Governo preoccupato - è suo il problema’ : In attesa dell’apertura del tavolo tecnico riguardante il rinnovo del contratto, previsto secondo il calendario stilato dal Miur per il prossimo 20 maggio, si continua a discutere di aumenti stipendiali e della sospensione dello sciopero del 17 maggio, almeno per quanto riguarda le sigle che hanno sottoscritto l’intesa dello scorso 24 aprile. A questo proposito, è stato chiesto al segretario generale della Flc-Cgil, Francesco ...

Scuola - precariato ultime notizie : ecco il riassunto del tavolo tecnico Governo-sindacati : Il segretario generale dello Snals, Elvira Serafini, ha sintetizzato in un video gli argomenti relativi al primo tavolo tecnico che si è svolto ieri tra il Governo e i sindacati. ecco le dichiarazioni rilasciate dall’esponente sindacale. Docenti con 36 mesi di servizio e graduatorie concorsuali ‘Si è parlato del precariato, sicuramente l’attenzione è stata posta a coloro i quali hanno 36 mesi di servizio. Il Ministero propone ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : primo round Governo-sindacati - ecco i punti chiave : Lunedì prossimo 6 maggio, primo tavolo tecnico tra Governo e sindacati dopo l’intesa raggiunta sulla Scuola a Palazzo Chigi, lo scorso 24 aprile. Il primo tavolo tecnico sarà dedicato al precariato scolastico ed in particolare alla ricerca di soluzioni mirate per quei docenti che possono vantare più di 36 mesi di servizio. precariato storico, lunedì 6 maggio incontro Governo-sindacati Quali saranno i possibili scenari relativi a questo ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : primo round Governo-sindacati - ecco i punti chiave : Lunedì prossimo 6 maggio, primo tavolo tecnico tra Governo e sindacati dopo l’intesa raggiunta sulla Scuola a Palazzo Chigi, lo scorso 24 aprile. Il primo tavolo tecnico sarà dedicato al precariato scolastico ed in particolare alla ricerca di soluzioni mirate per quei docenti che possono vantare più di 36 mesi di servizio. precariato storico, lunedì 6 maggio incontro Governo-sindacati Quali saranno i possibili scenari relativi a questo ...