Governo | Merlino getta ombre su dichiarazioni Salvini | ' Ha dato 15 giorni | guarda caso'

Blastingnews

(Di martedì 4 giugno 2019) Si sapeva che le elezioni Europee avrebbero fatto da spartiacque per l'esecutivo attualmente in carica. Il rischio che, in base ai risultati, potessero emergere delle spaccature insanabili tra due forze eterogenee come Lega e Movimento Cinque Stelle non era mai mancato, ma la possibilità che qualcosa potesse essersi spaccata in maniera irreparabile arriva dalla conferenza stampa di Giuseppe Conte. Il premier, conscio della tensione esistente tra i due partiti, si è reso conto che nelle attuali condizioni non si può andare avanti e continuerà a fare il Presidente del Consiglio solo qualora i due azionisti deltrovino unità d'intenti e voglia di andare avanti. Il primo a rispondere, con un tweet, è stato Matteo. Il leader della Lega ha, però, utilizzato parole che non sembrano avere convinto la giornalista e conduttrice di La7 Myrta, visto che hauna sorta di ...

vale2bertoni : @valteroma Ma tu ti rendi conto che con la tua ignoranza,la tua nullità sei seguita solo dalla maga Merlino e dalla… - Filocre1 : Praticamente alla 7 con la Merlino se la cantano e se la suonano tra di loro. Importante è destabilizzare il Governo. - andreavagnozzi : Dite a Myrta Merlino di stare più serena, il suo #PD non tornerà al #Governo per i prossimi 30 anni. Mi aspetto da… -